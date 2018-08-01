Бактерии, которые живут в метро

Можно ли держаться за поручни в метро? Согласно результатам недавно проведенного исследования, бактериальный состав, обнаруженный на поверхностях в подземке утром, отличается от вечерних проб - в течение дня бактерии перемешиваются, сообщает Die Welt.

Анализ проб, взятых в метро Гонконга, свидетельствует о том, что для той или иной линии типичны свои группы микроорганизмов - к вечеру все они перемешиваются, образуя более или менее идентичную для всех линий общность, установили ученые из Университета Гонконга.

"Гонконгским метро пользуются порядка 5 млн человек ежедневно - получается, что мы можем обнаружить в нем "отпечаток" всего города", - говорит руководивший исследованием Джанни Панагиоту.

Исследования показали, что "большинство бактерий - типичные представители, населяющие кожу человека"; этими выводами ученые поделились в научном издании Cell Reports. "Примечательным стал тот факт, что наряду с подобными бактериями были обнаружены и те, которые демонстрируют устойчивость к антибиотикам", - передает издание. В общем и целом, подытоживают исследователи, на самых многолюдных линиях метро не было обнаружено ни возбудителей опасных заболеваний, ни увеличения количества бактерий с резистентными генами.

Штефани Кампмайер из университетской клиники Мюнстера исходит из того, что результаты данного исследования могут быть перенесены и на немецкие реалии. Риска для здоровья пассажиров ученый не видит. "По сути, каждый из нас имеет свою бактериальную флору на коже - она необходима для ее нормального функционирования". "Нужно понимать, что мы постоянно окружены бактериями - здоровому человеку вреда они не наносят", - пояснил эксперт.

Единственное, что ученый советует, особенно в зимние месяцы, когда повышается порог инфекционных заболеваний: после общественных мест мыть руки, а до этого не трогать ими лицо, передает корреспондент.