Как часто вы должны есть рыбу, чтобы сократить риск развития рака кишечника на 12%

"Тот, кто ест рыбу три раза в неделю, может значительно сократить риск возникновения рака кишечника, - сообщает немецкий журнал Focus. - К такому выводу пришли эксперты в новом исследовании. При этом в меню необязательно должны присутствовать только жирные сорта рыбы вроде лосося и тунца".

"Исследователи Оксфордского университета совместно с Международным агентством по изучению рака (IARC) в Лионе выяснили, что регулярное употребление рыбы положительно воздействует на здоровье кишечника. В рамках длительного исследования ученые опросили в общей сложности 476 160 участников. В начале исследования испытуемые отвечали на общие вопросы о своих пищевых привычках. Спустя 15 лет они должны были заполнить ту же анкету еще раз. За это время рак кишечника развился у 6291 участника", - говорится в статье.

"Результаты исследования, опубликованные в научном журнале Clinical Gastroenterology and Hepatology, показывают: люди, которые в среднем ели рыбу три раза в неделю (около 359,1 гр) сократили риск возникновения у них рака кишечника на 12%. Результаты сравнивались с людьми, которые употребляли рыбу только раз в неделю (около 63,49 гр)", - передает издание.

"Уже в более ранних исследованиях было доказано, что содержащиеся в рыбе омега-3 жирные кислоты благоприятно воздействуют на здоровье кишечника. Эти кислоты важны для роста и здорового функционирования мозга, а также необходимы для многих обменных процессов. (...) Исследователи предполагают, что жирные кислоты также сдерживают воспалительные процессы в организме, которые в свою очередь способствуют развитию рака".

Ранее считалось, что полезны в основном жирные сорта рыбы, лосось и тунец. Но новое исследование показывает, что это касается и других сортов рыбы. "Участники, в меню которых присутствовали в основном жирные сорта рыбы, сократили риск развития рака только на 10%. Употребление моллюсков не давало никаких преимуществ для здоровья. Те, кто кроме жирных сортов рыбы, лосося и тунца, употреблял также и другие сорта, сократил риск развития рака на 12%", - отмечает издание.

"Здоровый образ жизни, достаточное количество физической активности и сбалансированное питание могут значительно сократить риск возникновения рака. Различные исследования показали, что разнообразное питание, включающее в себя цельнозерновые продукты, клетчатку и рыбу, поддерживают здоровье кишечника. Фастфуд, продукты, прошедшие переработку, и красное мясо, наоборот, вредят кишечнику", - указывает Focus.