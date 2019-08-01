"В России возрастает уровень недовольства "

"В России назревают пожары со всех сторон", - пишет почетный профессор Института восточных языков и цивилизаций Жан Радвани в издании Le Monde.

"С начала июля Восточную Сибирь опустошают лесные пожары. К 30 июля дым от лесных пожаров окутал более 3,3 млн гектаров, а в нескольких районах был введен режим "черного неба", при котором количество токсичных частиц вдвое превышает допустимые нормы. По данным независимого сайта "Медуза", смог охватил города всей Западной Сибири и за ее пределами, вплоть до Урала. Россияне составляют петиции, призывающие власти по-настоящему бороться с этими пожарами: ведется бой менее чем с 5% пожаров, поскольку нормативные акты освобождают местные власти от действий, если ни одно поселение не находится под угрозой, а затраты на тушение превышают экономическую ценность лесов", - говорится в статье.

"Тем не менее, на первых полосах СМИ обсуждается и пожар другого рода. 16 июля Московская городская избирательная комиссия отказала в регистрации 30 кандидатам от "несистемной" оппозиции - разнородного скопления движений, у которого нет ни одного депутата ни в Госдуме, ни в городском парламенте - не давая им участвовать в муниципальных выборах 8 сентября", - отмечает автор публикации.

"Протесты не заставили себя долго ждать и были организованы в два этапа. 20 июля состоялся первый санкционированный митинг, в котором приняли участие около 20 тыс. человек, оскорбленных таким решением", - указывает эксперт.

"И-за отсутствия удовлетворительного ответа на их запрос об отмене решения, несколько кандидатов призвали к проведению 27 июля повторного, теперь уже несанкционированного митинга, в ходе которого полиция побила рекорд арестов - более 1300 человек, по данным некоторых источников", - поясняет Радвани.

"Официальные СМИ стали обвинять в этих инцидентах оппозиционеров, не стесняясь обличать их в провокации, поддержанной из-за рубежа. Но этот аргумент никого не убеждает, и многие комментаторы ставят под сомнение обоснованность стратегии, делающей ставку исключительно на действия силовиков - полицейских структур - подтверждающих авторитарный уклон режима", - анализирует ученый.

"(...) Между тем, времена меняются. Большинство избирателей продолжают доверять правящей власти, однако популярность лидеров, в том числе президента Владимира Путина, стагнирует, и уровень недовольства возрастает. В дополнение к оживившей оппозиции о способности населения к мобилизации свидетельствует множество других признаков ", - считает Радвани.

"В Екатеринбурге, на Урале, жители успешно выступили против мэра, который хотел навязать строительство церкви в городском парке. На русском Севере усилились акции протеста против некомпетентных руководителей по поводу мусорных свалок. В июне арест журналиста "Медузы", расследующего коррупцию в Москве, и его обвинение в незаконном сбыте наркотиков привели к беспрецедентной мобилизации средств массовой информации, предъявивших обвинение органам правосудия и силовикам", - указывает автор статьи.

"(...) Битва вокруг выборов не нова; достаточно вспомнить огромное протестное движение зимы 2011-2012 годов против фальсификаций выборов в законодательные органы. С тех пор режим еще сильнее ужесточил избирательный закон, создавая все более сложные препятствия, нацеленные на отстранение самых яростных критиков системы", - пишет Радвани.

"В 2013 году на выборах мэра Москвы Кремль дал зеленый свет кандидату Навальному, который, к всеобщему удивлению, получил 27% голосов, и теперь есть опасения, как бы электорат не преподнес другие сюрпризы", - рассуждает эксперт.

"(...) Знамением времени является то, что в Москве и некоторых регионах провластные кандидаты больше не выступают от имени "Единой России", сочтя такой ярлык слишком неудобным. Но уже никого не обмануть: реальная ставка делается на 2024 год, на конец мандата Владимира Путина. И подтверждение нынешнего авторитарного уклона при отсутствии существенных реформ предвещает только одно - степень напряженности усилится", - резюмирует Радвани.