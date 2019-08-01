"Приглашать Владимира Путина во Францию - значит морально поддерживать его агрессивную позицию"

Несмотря на то, что Эммануэль Макрон должен принять своего российского коллегу в форте Брегансон перед саммитом "семерки" в Биаррице, специалисты по России писательница Галина Аккерман и историк Франсуаза Том на страницах Le Monde утверждают, что Франция ничего не выиграет от того, что станет "чемпионкой снисходительности по отношению к Москве".

"Эммануэль Макрон пригласил Владимира Путина в форт Брегансон за пять дней до открытия саммита G7 в Биаррице 24 августа. Эта новость появилась в тот день, когда московская полиция арестовала более 1300 митингующих, протестовавших против блокирования кандидатов от оппозиции на выборах в городскую думу. Приглашение поступило после того, как Франция поддержала восстановление России в Совете Европы, которое кремлевская пропаганда представила как "триумф" Москвы", - говорится в статье.

"Подобные успехи путинской политики нельзя объяснить смягчением российской политики или какими-либо уступками в той или ной области. Крым по-прежнему оккупирован. Дело Скрипаля остается в силе. (...) Наконец, Россия продолжает усиливать репрессивные меры против своего собственного населения", - рассуждают авторы публикации.

"Ослабление Европы перед лицом агрессивной политики Москвы может объясняться только эффективностью методов, применяемых Кремлем, единственными, в которые верит Владимир Путин: это деньги и устрашение. Российское правительство готово разорить своих граждан, чтобы иметь возможность располагать огромными финансовыми потоками, которые оно использует для достижения своих внешнеполитических амбиций, особенно в Европе. Остальное уходит на грозную программу вооружения, потому что в России очень хорошо понимают, что обольщение становится эффективным только в сочетании с устрашением", - пишут Аккерман и Том.

"Президент Путин чувствует, что у него есть все шансы на успех. В недавнем интервью в Financial Times он заявил, что сами жители Запада убеждаются в крахе либерализма. Приглашение президента Макрона, который претендует на то, что он является олицетворением прогрессизма в Европе, способно лишь укрепить Путина в его взглядах", - считают эксперты.

"Но что выиграет Франция от возобновления своей традиционной роли чемпионки снисходительности по отношению к Москве? Нам говорят, что мы должны вернуть Россию в игру. Но какой смысл возвеличивать страну, объявленной целью которой является разрушение международного порядка и присоединение всей Европы к ее военно-полицейскому режиму? Кто-нибудь подумал о том деморализующем влиянии на российскую оппозицию, которое может оказать выставленная напоказ слабость европейских демократий перед лицом кремлевского автократа?" - задумываются авторы статьи.

"(...) Выходит, что европейская солидарность - не более чем пустое слово. Трудно выйти как раз из такого строя, как равнение на Москву. Франция еще раз это доказывает", - резюмируют писательница и историк.