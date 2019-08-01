Владимир Путин все менее популярен, но по-прежнему несгибаем

"В глазах общественного мнения имидж президента-дзюдоиста, позирующего верхом с голым торсом, с 2008 года несколько потускнел. А социальная база оппозиции продолжает расти...", - пишет корреспондент французского издания LePoint в Москве Катя Сваровская.

"Три дня спустя после митингов в Москве, где было арестовано около 1400 человек, противостояние между российскими властями и оппозицией продолжается", - говорится в статье. "(...) Оппозиционеры никогда не устраивали штурм, они не разбили ни одного окна и не сожгли ни одной машины. Все же Следственный комитет возбудил уголовное дело за "участие в массовых беспорядках". Судебная процедура по такой статье может привести к тюремному заключению сроком от 8 до 15 лет. Такая мера устрашения направлена против всех тех, кто может решиться продолжить митинговать в ближайшие дни", - отмечает журналистка.

(...) Руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков убежден, что следователи сделают все, чтобы обострить ситуацию: "Перцовый баллончик станет высокотоксичным веществом, мусорный бак, брошенный в полицейского, превратится в акт насилия, а поврежденный газон - в уничтожение имущества".

"Власти по-прежнему избегают диалога с оппозицией, так было в течение последних лет, - указывает автор статьи. - Они сделали своим девизом фразу Владимира Путина: "Еще 50 лет назад Ленинградская улица меня научила одному правилу: если драка неизбежна, бить надо первым".

Лидер российского государства считает, что "те, кто выходит на улицы, не могут построить общество", - поясняет политолог Алексей Макаркин, который добавляет: "Уступить митингующим стало бы признаком политической слабости".

"Тем не менее, в глазах общественного мнения имидж президента-дзюдоиста, играющего в хоккей и позирующего верхом с обнаженным торсом, с 2008 года немного потускнел. По данным последнего опроса "Левада-центра", Путин утратил 11% своей популярности по сравнению с 2018 годом - 38% россиян больше не хотят видеть его на посту президента в 2024 году", - передает автор статьи.

"Авторитет Путина основан на отсутствии альтернативы, - говорит глава "Левада-центра" Лев Гудков. - Нет кандидата, который мог бы заменить его, поэтому его популярность достаточно инертна".

"Однако в отличие от 2011 и 2013 годов, когда антипутинизм достиг расцвета, социальная база оппозиции значительно расширяется. Такая эволюция вполне логична, с учетом постоянного снижения уровня жизни", - рассуждает Сваровская.

"(...) Август обещает стать жарким, даже без лесных пожаров, которые продолжают опустошать Сибирь под безразличным взглядом местных губернаторов. Таким, каким не раз оказывался этот летний месяц в новейшей истории России, от путча 1991 года до начала двух чеченских войн в 1996 и 1999 годах, включая финансовый кризис 1998 года и гибель подлодки "Курск" в 2000 году...", - резюмирует Le Point.