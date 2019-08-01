У всех в устах: 150 лет жевательной резинке

"Некоторые жуют жевательную резинку для ухода за зубами, другие - из-за стресса, как, например, бывший тренер ФК "Бавария" Карло Анчелотти, который за один матч изжевывал по 14 пластинок", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Первый патент на жевательную резинку получил 150 лет назад Амос Тайлер из штата Огайо, повествует журналистка Ульрике Хайденрайх. "Со своим рецептом "улучшенной жевательной резинки" Тайлер отправился в патентное ведомство в 1869 году. Но изначально жевательную смесь привез в США из Мексики один генерал: в его багаже был "чикле" - загустевший млечный сок дерева саподиллы. Позже разные изобретатели улучшали вкус клейкой массы с помощью мяты или толуанского бальзама", - говорится в статье.

"В связи с активностью челюстных мышц жевательная резинка способствует снятию напряжения с мышц лица, что в свою очередь может приводит к общему чувству расслабленности", - говорится во "Всеобщей истории абсолютно обычных вещей" Чарльза Пэнати. "Этим, вероятно, объясняется и то, что еще во времена, когда борьба за выживание была более ожесточенной, люди жевали все, что подходило для этого по консистенции: (...) в Швеции, например, 9 тыс. лет назад жевали березовую смолу, обнаруженный неприглядный кусочек которой археологи посчитали первой жвачкой в мире".

Неприглядной жвачка осталась и по сей день. "Тому, кто выбросит жвачку на улице в Сингапуре, придется заплатить 300 евро. Продажа жевательной резинки запрещена там по эстетическим соображениям с 1992 года, с одним исключением: аптеки могут продавать драже без содержания сахара для ухода за зубами, а также никотиновые жвачки".

С тех пор, как появилась жевательная резинка, ученые исследуют ее возможную медицинскую пользу. "То она якобы улучшала кровоснабжение в мозге и учащала сердцебиение, то якобы действовала как своего рода йога для рта. В рамках одного из исследований австралийские ученые попросили испытуемых жевать жвачку, а также просто ритмично двигать челюстью. Так как в каждом случае у людей повышалась способность концентрироваться, ученые пришли к выводу о том, что главную роль играет в этом сам процесс жевания. Жуют ли люди воздух или жевательную резинку, в конечном итоге не имеет значения", - пишет Süddeutsche Zeitung.