1 августа 2019 г. Редакция | The Times Взгляд The Times на Дональда Трампа, Владимира Путина и их ракетное противостояние: ядерный дрейф "Если верить движению в поддержку мира, то Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от 1987 года спас Европу от Армагеддона. Согласно этому фундаментальному соглашению между Соединенными Штатами и Советским Союзом эры холодной войны, впервые был уничтожен целый класс ядерного оружия, была введена строгая проверка и ослабилась напряженность между Востоком и Западом. Теперь этот блестящий образчик государственной мудрости вот-вот развалится", - пишет британская газета The Times в редакционной статье, напоминая также, что, "разведданные, собранные при администрации Обамы, позволяют предположить, что Россия испытывает новую крылатую ракету 9М729 на запрещенной пусковой установке", в связи с чем в феврале президент США Дональд Трамп "приостановил участие США в договоре РСДМ и (...) Кремль также приостановил свое участие". "С завтрашнего дня договор будет фактически мертв", - говорится в статье. "Теперь будет возможно беспрепятственное размещение российских ракет средней дальности, наведенных на европейские цели. Под угрозой окажутся не только непосредственные соседи, но и все государства в пределах 5,5 тыс. от России. Вся идея контроля над вооружениями может быть поставлена под сомнение, - утверждает издание. - Выдержав полный натиск западных санкций после аннексии Крыма в 2014 году, Россия больше не боится наказания за нарушение международных договоров. И она хочет сделать акцент на размещении американских баллистических систем противоракетной обороны в соседней Румынии. Президент Путин ясно дал понять, что ему не терпится заполучить оружие нового поколения, такое как гиперзвуковые ракеты. Договор о РСМД стал для него неуместным". "То же самое можно сказать и об администрации Трампа, которая считает, что договор ставит ее в невыгодное положение по отношению к Китаю. Пекин не связан теми же ограничениями ДРСМД", - пишет The Times, указывая, тем не менее, что "соглашение остается жизненно важным для Европы". "Трамп может подумывать о повторном воспроизведении 1979 года, когда НАТО развернуло ракеты в Европе, предлагая отменить этот шаг, если Москва заключит соглашение о контроле над вооружениями, - считает газета. - Но об этом договаривались с советским лидером Михаилом Горбачевым, который искренне хотел перемен. Путин не хочет ничего. Повторное размещение американских ракет в Европе обернется дополнительной нагрузкой на альянс без изменения поведения Кремля". "(...) Лучшее, на что можно надеяться - это то, что некоторые ограничения на размещение крылатых ракет в Европе могут быть согласованы в более широком пакете, который включает в себя продление действия нового договора о сокращении стратегических вооружений, который истекает в 2021 году. Таким образом, Европа будет находиться в состоянии ядерного дрейфа до периода после ноябрьских президентских выборов 2020 года в США, когда новый американский лидер может чувствовать себя свободнее, чтобы перезагрузить отношения с Москвой. Путин может внести свой вклад, продемонстрировав, что он достоин нашего доверия", - пишет редакция The Times. Источник: The Times



