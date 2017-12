1 декабря 2017 г. Анна Немцова | The Daily Beast Еще один член НАТО, которого Россия пытается сбить с курса Журналистка Анна Немцова рассказывает в The Daily Beast о двух демонстрациях, прошедших в Праге в прошлом месяце в честь "бархатной революции", завершившей правление коммунистов в стране. На улицы города вышли чешские демократы и чешские крайне правые активисты. "Снова, как в ушедшие годы, Прага оказалась разделенной между ищущими будущее на Востоке и теми, кто уверенно движется в сторону Запада", - отмечает журналистка. Немцова поговорила с пражским активистом-демократом и борцом с фальшивыми новостями Романом Макой, сотрудником чешской НКО "Европейские ценности". "Эта группа отслеживает пропагандистские кампании, многие из которых проходят под руководством прокремлевских игроков", - сообщает журналистка. "Борьба за правду и европейские ценности может быть рискованным делом даже в мирной Праге в наши дни. Мака получает угрозы от чешских пользователей Facebook, обещающих отрубить ему голову, убить его, застрелить или повесить, желающих ему умереть от рака", - передает Немцова. "Большая часть ненавистников ЕС и Чешской Республики любит Путина и Трампа, - говорит Мака. - Они симпатизируют авторитарным режимам. Путин - лучший лидер, какого они только могут выбрать. Они надеются, что он разрушит ЕС и накажет Запад". "Наблюдатели группы "Европейские ценности" насчитали не менее 30 веб-сайтов, распространяющих протрамповскую и пропутинскую пропаганду, теории заговора и сфабрикованные материалы на чешском языке", - говорится в статье. "Но российское влияние не сводится к периферическим веб-сайтам. Оно очевидно на самом верху чешского правительства, - отмечает Немцова. - Тысячи чехов следили за мейнстримными новостями о недавнем путешествии своего президента Милоша Земана по России. Земан назвал политику ЕС "глупой", а антироссийские санкции - "лицемерными". "У меня есть мечта, - сказал Земан российскому новостному агентству "ТАСС", - чтобы в будущем Российская Федерация стала членом Европейского союза". "Если вам это не нравится, представьте, что ЕС вступает в Российскую Федерацию", - добавил Земан, прежде чем "отправиться на встречу с Владимиром Путиным в Сочи, в ходе которой чешский президент похвалил кремлевского лидера за победы в Сирии". "Критики московского влияния отмечают непропорционально большое количество дипломатов в российском посольстве. В прошлом году только в Праге их было до 140 человек и еще сколько-то в Карловых Варах и Брно", - сообщает Немцова. "Игорь Лукеш, профессор истории и международных отношений в Бостонском университете, сказал The Daily Beast, что Прага более десяти лет служила платформой для российской разведки и российских спецслужб, СВР и ФСБ. В дополнение к обычному персоналу СВР, работающему под прикрытием в российском посольстве, есть еще множество агентов, работающих в Чешской Республике под неофициальным прикрытием", - говорится в статье. "Более того, - утверждает Лукеш, - ФСБ завербовала существенное количество информаторов в большой русской диаспоре в Праге, Карловых Варах и других местах. Но, возможно, самый заметный след российские спецслужбы оставили в электронной сфере: кажется, что целое подразделение дезинформаторов работает в чешских СМИ". "Чешская служба информационной безопасности (BIZ) заявила в отчете в прошлом году, что активность российских шпионов возросла, по сравнению с прошлым годом, и министерство внутренних дел создало специальное подразделение для борьбы с дезинформацией и пропагандой", - говорится в статье. Источник: The Daily Beast