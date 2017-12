1 декабря 2017 г. Марта Келнер | The Guardian Несмотря на весь показной блеск жеребьевки ЧМ-2018 в России, его омрачает тень Олимпиады "Это идеальный антураж для жеребьевки ЧМ по футболу: солидные здания комплекса-крепости и Красная площадь - тотемы российской мощи и влияния. В тени одного из самых бескомпромиссных политических режимов современной эпохи - рождественские гирлянды, каток и лотки с горячими сосисками", - пишет журналистка The Guardian Марта Келнер. По мнению автора, Чемпионат мира по футболу 2018 года в России станет воплощением "этого контраста между весельем и страхом". "Это шанс увидеть Лионеля Месси и Кристиану Рональду, попутешествовать вслед за английской сборной по этой огромной стране, но также это сознание того, что страна-хозяйка чемпионата должна ответить на серьезные вопросы по поводу ее отношения к расам, сексуальности и правам человека. Предполагается, что Владимир Путин, хотя он и не футбольный болельщик, произнесет на жеребьевке вступительную речь; наверное, он жаждет извлечь выгоду из политического капитала, который сулит ему ситуация", - говорится в статье. Автор делится впечатлениями от пребывания в Москве: "Спецслужбы жестко контролируют доступ, но армия волонтеров в красной одежде проявила готовность угождать гостям, и впечатления в основном позитивные. Зарубежным журналистам, которых Путин часто изображает в образе вражеской группировки, показали специальный спектакль Московского государственного академического театра (так в оригинале. - Прим. ред.) и подарили блокноты и матрешки из 11 городов, где пройдет чемпионат". "К Чемпионату мира относятся с воодушевлением, - сказал неназванный местный житель. - Люди ждут его и хотят устроить шоу - но, пожалуй, не так сильно, как перед Олимпиадой, когда считалось, что она может изменить восприятие России в мире. Они усвоили, что сильно ошибались". Автор комментирует: "Сочи-2014 и систематический допинг, омрачивший эту и, как минимум, еще три предшествующие Олимпиады, лишь упрочили негативные взгляды на культуру России, ее отношение к спорту и честной игре". "Виталий Мутко, который в то время был российским министром спорта, теперь не только заместитель Путина (так в оригинале, на самом деле Мутко - вице-премьер по спорту, туризму и молодежной политике. - Прим. ред.), но и глава Российского футбольного союза, он станет одной из ключевых фигур на жеребьевке. Это произойдет несмотря на то, что на этой неделе опубликованы дневники Григория Родченкова - разоблачителя российского допинга, экс-главы московской антидопинговой лаборатории, - в которых детально описаны встречи с Мутко и имеются самые твердые на данный момент доказательства того, что Мутко полностью знал о программе систематического допинга", - пишет издание. "Хотя, возможно, Мутко обречен после продолжения откровений, теперь уже слишком поздно питать реалистичные надежды на то, что Россию лишат права проведения ЧМ", - пишет издание. Источник: The Guardian