Россия стоит на пороге беспрецедентного кризиса ВИЧ/СПИДа, а тысячи жертв заболевания отрицают его существование

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом, напоминает издание.

"Часто историю того, кто отрицает ВИЧ, можно проследить по социальной сети. От отрицания научно доказанной правды о вирусе до появления симптомов СПИДа и, в конце концов, до смерти - эта последовательность так же предсказуема, как душераздирающа", - пишет Оливер Кэрролл в Independent.

"Они сказали, что, если я не буду давать сыну лекарства, он умрет к новогодним праздникам. Конечно, я ничего ему не давала", - написала Софья Кузьмина 20 марта 2013 года. Через семь месяцев она пишет снова: "Теперь он не улыбается, не сидит в коляске. Они убили моего сына. Он как феникс. Проклинаю тебя, ВИЧ!". Мальчик умер прямо перед своим четвертым днем рождения", - передает журналист.

"В этом году Россия на третьем месте по количеству новых случаев ВИЧ-инфицирования. Однако доверие к врачам остается на низком уровне, и нет единой политики общественного здравоохранения. В пустотах укореняется псевдонаука. Тысячи (возможно, десятки тысяч) россиян в настоящее время отрицают основные факты о ВИЧ, и только за последние три года из-за этого отрицания не менее 70 человек умерли. Среди них много маленьких детей", - говорится в статье.

"Две недели назад власти наконец приняли меры. Региональный суд в Перми (Западная Сибирь) возбудил дело против женщины, которая игнорировала протесты врачей и более трех лет не лечила своего умирающего восьмилетнего сына. Ее приговорили к 18 месяцам домашнего ареста. Это первое наказание такого рода, - указывает Кэрролл. - Между тем в соседней Тюмени продолжается судебный процесс в связи со смертью двухлетней девочки, которую не лечили родители, скептически относящиеся к ВИЧ".

"По мнению Кирилла Воробьева, врача-инфекциониста, сделано слишком мало и вполне очевидно, что меры приняты слишком поздно. Почему, спрашивает он, социальные службы ничего не сделали для десятилетней девочки, которая умерла в августе в Санкт-Петербурге? Активисты, как-никак, не однажды поднимали тревогу в последние, мучительные месяцы жизни ребенка. По какой-то причине ответственные лица решили не отнимать ее у приемного отца - местного священника".

"И что такое 18 месяцев домашнего ареста, в любом случае? - говорит Воробьев. - Это очень мягкое наказание за убийство".

"С 2014 года Воробьев ведет группу в социальной сети ВКонтакте (российский Facebook, как поясняет автор), созданную для опровержения ложной информации о ВИЧ. Его группа наблюдает за российскими сообществами так называемых ВИЧ-диссидентов, чтобы находить сведения о людях, особенно детях, которые могут быть в опасности. По возможности они оповещают власти и стараются вытянуть этих людей. Иногда это получается, но чаще нет", - говорится в статье.

"После долговременного относительного отрицания ВИЧ российским правительством появились признаки, что оно начинает относиться к проблеме с должной серьезностью, - продолжает Кэрролл. - В прошлом году была представлена новая государственная стратегия, по которой Россия берет на себя обязательства на 75% уменьшить количество новых случаев заражения к 2020 году и в то же время добиться увеличения охвата антиретровирусной терапией не менее 60% всех инфицированных. Во второй половине этой стратегии также содержится обещание криминализировать отрицание ВИЧ к концу 2018 года".

"Без сомнения, это позитивный оборот, но пока это только слова и обещания, - сказал глава федерального Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский. - Пока они их не выполнят и не дадут обещанных денег, проблема никуда не денется".

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