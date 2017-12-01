Мадридские новости: жалоба российского посла и новая Стратегия национальной безопасности

В сообщениях испанской прессы из Мадрида так или иначе упоминается Россия. La Vanguardia возвращается к недавнему заседанию комиссии испанского парламента, на котором рассматривались утверждения о вмешательстве России в каталонский кризис. El Pais подчеркивает, что в новой Стратегии национальной безопасности Испании впервые упомянуты кампании дезинформации в качестве угрозы, и напоминает в этой связи о тех же утверждениях.

"Россия прислала в парламент сердитую жалобу из-за обвинений во вмешательстве в Каталонии", - извещает в заголовке La Vanguardia. Журналист Педро Вальин сообщает: возможно, в январе российский посол выступит в испанском парламенте.

"Председатель парламентской Комиссии по национальной безопасности Хосе Мануэль Гарсиа-Маргальо получил письменную жалобу от российского посла в Испании Юрия Корчагина, в которой тот выражает свою обиду и изумление тем, что произошло на заседании комиссии на прошлой неделе: там выступила научный сотрудник Instituto Elcano Мира Милошевич-Хуаристи в качестве "эксперта по дезинформационной кампании российского правительства" и утверждала перед депутатами, что это предположительное российское вмешательство было, хотя и признала, что не располагает никакими доказательствами в поддержку этого утверждения", - говорится в статье.

По данным газеты, Маргальо, выполняя просьбу посла, распространил письмо среди всех членов комиссии. Корчагин напоминает в письме, что "посольство России в Мадриде многократно выражало официальную позицию нашей страны, которая состоит в полной поддержке территориальной целостности Испании и определяет ситуацию в Каталонии как внутренний процесс, к которому мы не имеем никакого отношения".

Корчагина встревожило, что "каким бы странным это ни было и вопреки подлинно дружеским отношениям между нашими странами, эта позиция России не была принята во внимание на заседании". Издание пишет, что Корчагин также сослался на заявление Луиса Хименеса, замдиректора Национального криптологического института, что во время каталонского кризиса не было никаких следов иностранных кибератак. Корчагин также удивился словам Хименеса, что в военной доктрине РФ открыто фигурирует дезинформация как оружие, и, чтобы их опровергнуть, прислал в парламент перевод доктрины, а также доктрины безопасности РФ на испанский язык.

Газета также ознакомилась с письмом, которое российское посольство адресовало в Instituto Elcano. В нем утверждается, что утверждения из доклада Милошевич-Хуаристи "создают неприязненную атмосферу, сеют враждебное отношение к россиянам, в том числе к тем, кто живет в Испании или собирается поехать в эту страну". "Это не попытка поставить под сомнение свободу выражения мнений этого аналитика. Но мы полагаем, что научно-исследовательская работа не должна вытесняться идеологизированными призывами срывать маски с врагов", - сказано также в письме посольства в институт.

Комиссия обсудила возможность пригласить российского посла на свое заседание, чтобы тот изложил позицию России. "Согласно пожеланиям Народной партии, Испанской социалистической рабочей партии и партии "Граждане", это выступление не состоится до выборов в Каталонии, сообщили источники в комиссии", - сообщает издание.

"Кампании дезинформации - новая угроза для национальной безопасности" - отмечает в заголовке El Pais. Журналист Мигель Гонсалес пишет: "Новая Стратегия национальной безопасности - документ, в котором сформулированы риски для безопасности Испании, а также средства и меры для противодействия оным, - сегодня будет утверждена советом министров. В нее впервые включены "кампании дезинформации" в качестве одной из форм так называемой гибридной войны. В документе обошлось без упоминаний о России, хотя эксперты приписывают Кремлю вмешательства в выборы в США, в "Брекзит" или в каталонский кризис".

Издание поясняет: испанское "правительство проявляет чрезвычайную осторожность, воздерживаясь от того, чтобы приписывать Москве авторство недостоверных новостей, наводнивших соцсети в последние дни сентября и в начале октября. Оно ограничилось констатацией того, что 50% профайлов, распространявших эти fake news, происходили с серверов, размещенных на российской территории, а 30% откликались из Венесуэлы".

Автор сообщает: "Стратегия национальной безопасности 2017 года, приходящая на смену той, которая действует с 2013 года, не вдается в подробности, но привносит новый подход, напоминая, что "кампании дезинформации" - не изолированное явление, а часть спланированной стратегии - так называемой гибридной войны, которая сочетает обычные силы с экономическим давлением или кибератаками. Авторы текста, не углубляясь в этот щекотливый вопрос, намекают на триумф постправды, которая стремится всколыхнуть эмоции, не считаясь с фактической точностью".

"Собственно, победа Трампа, конфликт на Украине (сопровождающийся возобновлением трений между Россией и НАТО), "Брекзит", взлет и падение халифата ИГИЛ*, миграционный кризис, северокорейская ядерная угроза и расширение кибератак - главные перемены в международной обстановке за последние четыре года, на которые пытается среагировать Стратегия", - говорится в статье.

Газета перечисляет цели, поставленные в Стратегии: "усовершенствование системы кризисного управления" и "повышение культуры национальной безопасности - то есть осознания испанским обществом угроз, которые над ним нависли, и необходимости им противостоять".

В четверг вечером министр обороны Испании Мария Долорес де Коспедаль объявила, что предложит создать рабочую группу из депутатов и редакторов крупнейших СМИ, чтобы исследовать угрозу, которая "в полной мере затрагивает национальные интересы" Испании, а также призвала к "огромной бдительности, дабы эта угроза не повторилась во время кампании" выборов в Каталонии, назначенных на 21 декабря.