1 декабря 2017 г. Обзор прессы | Inopressa ЧМ-2018: воплощение "контраста между весельем и страхом" В пятницу в Большом Кремлевском дворце пройдет жеребьевка группового этапа ЧМ по футболу 2018 года. Новости, связанные с ЧМ, вращались вокруг агрессивных фанатов, допинга и расхищения бюджета на строительстве спортивных объектов. Жеребьевка "станет, возможно, самым прозрачным решением, которое когда-либо принималось в Кремле", иронизируют обозреватели. ФИФА стремится не накалять атмосферу: "русским и так придется несладко". Согласно рейтингу ФИФА, Россия занимает последнее место. Жеребьевка группового этапа ЧМ по футболу 2018 года, которая пройдет в пятницу в Большом Кремлевском дворце, должна вселить радость в сердца россиян в связи с предстоящим спортивным событием. "До сих пор, - замечает московский корреспондент Sueddeutsche Zeitung Юлиан Ханс, - новости, связанные с летним чемпионатом, определяли в основном страх перед оголтелыми футбольными фанатами, заоблачные суммы, вложенные в строительство стадионов, и обвинения в употреблении допинга, выдвинутые против футболистов". Как пишет Ханс, жеребьевка "станет, возможно, самым прозрачным решением, которое когда-либо принималось в Кремле". Россия и ФИФА пытаются подогреть интерес к футбольному событию, которое пройдет летом. "Но достаточно ли будет четырех недель, чтобы добиться коренных перемен? И действительно ли так эффективно вложены те 10 млрд евро, которые, по официальным данным, были потрачены на строительство стадионов?" - задается вопросами Ханс. "Бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории недавно озвучил из США, куда он сбежал, будучи ключевым свидетелем, обвинения в адрес футболистов российской национальной сборной. ФИФА изворачивается, пытается снизить накал страстей и, немного вяло, но все же обещает проверить информацию. Никто не верит, что против России, принимающей у себя ЧМ-2018, будут предприняты какие-либо шаги. Русским, - констатирует Юлиан Ханс, - и так придется несладко. Согласно рейтингу ФИФА, Россия занимает последнее место". Жеребьевка финальной стадии чемпионата мира по футболу 2018 года, право на проведение которого Россия получила в 2010 году, пройдет в пятницу в Государственном Кремлевском дворце в Москве в непростой обстановке, пишет журналист Le Monde Реми Дюпре. Семь лет спустя после голосования, покрытого ореолом тайны, в пятницу в Кремле ФИФА организует жеребьевку предстоящего планетарного футбольного турнира, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Между тем начиная с 2014 года швейцарское правосудие проводит тщательную проверку процесса присуждения ЧМ-2018 и ЧМ-2022 соответственно России и Катару. На сегодняшний день швейцарская прокуратура сняла показания на основании 180 сообщений о подозрениях в отмывании денег, связанных с футбольным досье. Из 22 проголосовавших членов исполкома ФИФА 13 были временно отстранены от должности, обвинены органами правосудия или были вынуждены покинуть эту структуру, говорится в статье. Однако в докладе по расследованию, срочно назначенному самой ФИФА, экс-прокурор США Майкл Гарсиа полностью выгородил российский оргкомитет ЧМ-2018, пишет автор, напоминая, что руководил им тогда Виталий Мутко - теперь вице-премьер Путина и главный распорядитель ЧМ. "Несмотря на весь показной блеск жеребьевки ЧМ-2018 в России, его омрачает тень Олимпиады" - вторит The Guardian. По мнению автора статьи Марты Келнер, Чемпионат мира по футболу 2018 года в России станет воплощением "контраста между весельем и страхом". "Это шанс увидеть Лионеля Месси и Кристиану Рональду, попутешествовать вслед за английской сборной по этой огромной стране, но также это сознание того, что страна-хозяйка чемпионата должна ответить на серьезные вопросы по поводу ее отношения к расам, сексуальности и правам человека. Предполагается, что Владимир Путин, хотя он и не футбольный болельщик, произнесет на жеребьевке вступительную речь; наверное, он жаждет извлечь выгоду из политического капитала, который сулит ему ситуация", - говорится в статье. "К Чемпионату мира относятся с воодушевлением, - сказал неназванный местный житель. - Люди ждут его и хотят устроить шоу - но, пожалуй, не так сильно, как перед Олимпиадой, когда считалось, что она может изменить восприятие России в мире. Они усвоили, что сильно ошибались". Автор комментирует: "Сочи-2014 и систематический допинг, омрачивший эту и, как минимум, еще три предшествующие Олимпиады, лишь упрочили негативные взгляды на культуру России, ее отношение к спорту и честной игре". "Хотя, возможно, Мутко обречен после продолжения откровений, теперь уже слишком поздно питать реалистичные надежды на то, что Россию лишат права проведения ЧМ", - пишет издание. Немецкое издание Tageszeitung привлекло внимание к курьезной теме: в соцсетях тысячи иранских фанатов попросили российскую журналистку Марию Командную, ведущую церемонии жеребьевки ЧМ-2018, одеться сдержанно. Церемония из Кремля будет транслироваться по всему миру, в том числе в мусульманском Иране, где власти могут блокировать ТВ-картинку с "неподобающим" изображением. В этой связи автор статьи Каролина Шварц отмечает, что мужчины не впервые диктуют женщинам стиль одежды, но в данном случае проблема еще и "в том, что Командная не выбирает сама, что ей надеть в эту пятницу. Это решает Международная федерация футбола (FIFA), и ее целью, должно быть, является не уважение культуры Ирана и не чествование женственности, а прежде всего то, чтобы трансляцию жеребьевки посмотрело большее количество людей". "В итоге женщина, в данном случае журналистка Командная, снова стала только товаром, который используется FIFA для получения прибыли", - подытоживает издание. "Запретите России участвовать в Олимпиаде" - такой призыв вынесен в заголовок The Washington Post. "На следующей неделе российский президент Путин узнает от МОК, запретят ли России участвовать в зимней Олимпиаде в Пхёнчхане (Южная Корея) за организацию программы допинга", - пишет Джаред Дженсер, вашингтонский юрист, ведущий сотрудник Raoul Wallenberg Centre for Human Rights. "Увы, судя по сообщениям в прессе, он вряд ли наложит на Россию полный запрет, а, наверное, просто ограничится финансовым взысканием", - отмечает автор. "Единственная серьезная реакция состояла бы в том, что МОК запретил бы российской команде состязаться под ее собственным флагом. (...) Картина того, как россиянин завоевал олимпийское "золото", но стоит на пьедестале без российского флага, без исполнения государственного гимна, продемонстрирует, что Олимпиада - символ принципиальности и честной игры. Это также станет для Путина важным наглядным примером того, что презрение к правилам международного сообщества не остается без последствий", - заключает автор.