1 декабря 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Замена Тиллерсона во главе Госдепа изменит американскую политику "Вы уволены", - холодно говорил Трамп в роли безжалостного менеджера в телешоу "Ученик". Теперь же в отношении госсекретаря он предпочитает "моббинг", считает Der Spiegel. Замена Тиллерсона на Помпео - дело решенное, полагает NYT, ожидая резких перемен во внешней политике США. The Washington Post прогнозирует господство "ястребов" в Госдепе, что, прежде всего, должны учитывать Пхеньян и Тегеран. "Целенаправленно распространяя слухи об отставке Рекса Тиллерсона, президент США и его команда пытаются избавиться от госсекретаря", - пишет корреспондент Der Spiegel. В роли безжалостного менеджера в телешоу "Ученик" Дональд Трамп любил одним махом увольнять молодых сотрудников. "Вы уволены", - холодно говорил он. Но теперь, будучи президентом и желая избавиться от госсекретаря Тиллерсона, он выбирает окольный путь - моральное давление. "Совершенно очевидно, что президент США и самоуверенный бывший руководитель нефтяного концерна Exxon Mobil не ладят друг с другом. Это столкновение двух альфа-самцов, где каждый считает себя лучшим", - утверждает журналист. Трамп не терпит слишком самоуверенных министров рядом с собой, а Тиллерсон достаточно часто показывал, что в важных внешнеполитических вопросах он придерживается абсолютно другой, более умеренной позиции, чем президент, говорится далее. Так, Тиллерсон высказывался против выхода из ядерного соглашения по Ирану, в конфликте с Северной Кореей он больше делает ставку на переговоры, а не на бряцание оружием и, в отличие от Трампа, считает, что хорошие отношения с союзниками по НАТО и Европой являются важным принципом внешней политики США. "Если Тиллерсон в скором времени добровольно уйдет в отставку, это будет для Трампа самым элегантным решением", - полагает корреспондент. "Возможно, Тиллерсон осознает, что из-за появляющихся слухов об его отставке он все больше превращается в "хромую утку", - рассуждает автор. По словам окружения госсекретаря, Тиллерсон хочет добровольно уйти после года пребывания в должности: его якобы "раздражает Трамп и его неустойчивый политический стиль". В случае ухода Тиллерсона лучшей заменой станет Майк Помпео, директор ЦРУ, который в последние месяцы, говорят, стал главным "шептуном" президента, пишет автор. Он, как и Трамп, является жестким консерватором и приверженцев стратегии "Америка прежде всего". "В конфликте с Северной Корее позиция Помпео, вероятно, будет определенно жестче позиции Тиллерсона. В отношении Ирана он за непреклонную политику. Если он станет госсекретарем, новые внешнеполитические проблемы, в том числе с такими важными союзниками, как Германия, вполне вероятны", - замечает немецкий журналист. "Белый дом разработал план принудительной отставки госсекретаря Рекса Тиллерсона, чьи отношения с президентом Трампом были натянутыми, и замены его на директора ЦРУ Майка Помпео - возможно, в ближайшие несколько недель, как заявили в четверг высокопоставленные сотрудники администрации", - сообщает The New York Times. Согласно плану Белого дома, на смену Помпео в ЦРУ, возможно, придет сенатор Том Коттон, республиканец из Арканзаса и ключевой сторонник президента по вопросам нацбезопасности. "Трамп и Тиллерсон вступали в противоречия по множеству крупных вопросов, включая ядерную сделку с Ираном, конфликт с Северной Кореей и столкновение между арабскими союзниками. Госсекретарь, по сообщениям, в личной беседе назвал Трампа придурком, а президент публично раскритиковал Тиллерсона за трату времени впустую на попытки установить дипломатический диалог с Северной Кореей", - пишут журналисты. "Замена его на Помпео может предвещать резкие перемены", - полагают авторы статьи. В то время как Тиллерсон считается умеренным, Помпео, бывший конгрессмен из "Движения чаепития", ответвления Республиканской партии, может занять более агрессивную позицию по Ирану, Северной Корее и другим ключевым вопросам. В понедельник у Тиллерсона запланирована поездка в Европу с остановкой в Брюсселе для переговоров с коллегами по НАТО и последующим переездом в Стокгольм, Вену и Париж. На вопрос о том, как он может продолжать дипломатическую работу, когда его положение в администрации является настолько неопределенным, пресс-секретарь Госдепа Хизер Нойерт ответила, что мистер Тиллерсон "не тот человек, кого легко задеть за живое", передает издание. Назначение Тиллерсона было чем-то вроде эксперимента с самого начала, отмечают журналисты: никогда ранее президент не назначал госсекретаря, не имеющего опыта работы в правительстве, в политике или вооруженных силах. Трамп делал ставку на то, что Тиллерсон сможет привнести свои навыки 40-летней деятельности в Exxon Mobil в международную дипломатию. Но Тиллерсон часто "был на другой странице", чем Трамп. "Неудачный "брак" президента Трампа и госсекретаря Рекса Тиллерсона, по-видимому, приближается к концу - вероятно, к облегчению для обоих. Вопрос в том, как новая команда в сфере национальной безопасности изменит американскую политику", - пишет обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус. Устойчивость внешнеполитической команды этой администрации по-прежнему обеспечивает министр обороны Джим Мэттис: этот "киль" уравновешивает конкурирующие точки зрения, отмечает автор. "Однако на реях будет гораздо больше парусов, а значит, движение станет быстрее и опаснее. Вероятно, изменения будут заключаться в большей готовности США использовать силу, что усилит беспокойство внутри страны и за рубежом по поводу возможного конфликта с Северной Кореей и Ираном", - говорится в статье. "Майк Помпео, настойчивый и политически амбициозный директор ЦРУ, который, вероятно, возглавит Госдеп, - противоположность Тиллерсону. Он пылок там, где Тиллерсон сдержан, остер и иногда язвителен там, где Тиллерсон молчалив. Он гораздо лучше умеет общаться, чем Тиллерсон, и, возможно, он гораздо успешнее донесет Конгрессу, общественности и союзникам США свою версию дипломатии, чем Тиллерсон, которому явно не нравится его работа", - указывает Игнатиус. Обозреватель ожидает, что внешняя политика страны будет "более активная, ястребиная, экстравертная". "Насколько велики будут коренные изменения в политике? Это трудно предсказать. Мэттис и Тиллерсон были едины по большинству политических проблем, особенно по Северной Корее. Теперь силовая ось может немного сдвинуться из-за химии между Трампом и Помпео", - прогнозирует обозреватель. Союзники США, вероятно, будут беспокоиться: Тиллерсон им нравился, ключевые союзники ему доверяли, считая, что он контролирует импульсивность Трампа. "Ожидаемое господство "ястребов" не означает, что впереди обязательно конфликт, но Пхеньян и Тегеран должны понимать, что Вашингтон пересматривает свою терпимость к риску", - заключает Игнатиус.