День, когда Россия получила право на чемпионат мира

Жеребьевка финальной стадии чемпионата мира по футболу 2018 года, право на проведение которого Россия получила в 2010 году, пройдет в пятницу в государственном Кремлевском дворце в Москве в непростой обстановке, пишет журналист Le Monde Реми Дюпре.

Семь лет спустя после голосования, покрытого ореолом тайны, в пятницу в Кремле ФИФА организует жеребьевку предстоящего планетарного футбольного турнира, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Между тем начиная с 2014 года швейцарское правосудие проводит тщательную проверку процесса присуждения ЧМ-2018 и ЧМ-2022 соответственно России и Катару. На сегодняшний день швейцарская прокуратура сняла показания на основании 180 сообщений о подозрениях в отмывании денег, связанных с футбольным досье. Из 22 проголосовавших членов исполкома ФИФА 13 были временно отстранены от должности, обвинены органами правосудия или были вынуждены покинуть эту структуру, говорится в статье.

Однако в докладе по расследованию, срочно назначенному самой ФИФА, экс-прокурор США Майкл Гарсиа полностью выгородил российский оргкомитет ЧМ-2018, пишет автор, напоминая, что руководил им тогда Виталий Мутко - теперь вице-премьер Путина и главный распорядитель ЧМ.

Владимир Путин, в ту пору премьер-министр президента Дмитрия Медведева, шесть раз встречался с членами исполкома ФИФА, которые должны были принять участие в голосовании 2 декабря 2010 года. "Во время этих встреч не было обнаружено никаких фактов чрезмерного влияния ", - утверждает автор доклада, швейцарец Корнель Борбели, помощник Майкла Гарсиа, который получил доступ лишь к ограниченному числу документов, продолжает журналист.

Доклады по проверке аудиовизуальных средств, а также связей с общественностью российского оргкомитета, который потратил 20 млн швейцарских франков (17 млн евро) в ходе своей кампании, не были переданы Борбели. Он не смог просмотреть компьютеры оргкомитета, взятые в аренду у Академии футбола имени Юрия Коноплева, связанной с российским олигархом Романом Абрамовичем (владельцем ФК "Челси"): все компьютеры были уничтожены, пишет Дюпре.

В книге "Безобразная игра" (The Ugly Game), вышедшей в 2015 году, британские журналисты-расследователи Хайди Блейк и Джонатан Кальвер упомянули о газовом соглашении между Россией Виталия Мутко и Катаром Мухаммеда Бен Хаммама, одного из голосовавших 2 декабря 2010 года, - о предоставлении эмирату права на эксплуатацию арктического полуострова Ямал, передает автор.

Россия была претенденткой на проведение ЧМ с 2009 года, и, по мнению одного из консультантов комитета, располагала "хорошим кандидатским досье". Глава технического комитета ФИФА Гарольд Мэйн-Николлс, который оценивал заявки стран на проведение чемпионатов 2018 и 2022 годов, был менее категоричен. "Не было официальной классификации, но мы провели нечто вроде своего рейтинга, и Россия оказалась самой слабой кандидатурой", - сказал он Le Monde.

Тогдашний президент ФИФА Йозеф Блаттер, желавший предложить "контракты на долгосрочной основе" своим "спонсорам и партнерам TV", решил одновременно разыграть ЧМ-2018 и 2022. Близкий к Путину и желавший провести состязание в стране Восточной Европы, президент ФИФА был ярым сторонником российской кандидатуры, говорится в статье. "Несомненно, он пролоббировал это решение внутри исполкома", - считает один из его бывших сотрудников.

"В исполнительном комитете ФИФА никогда не было согласия или консенсуса, - заявил Le Monde бывший президент УЕФА Мишель Платини. - Это было тайное голосование, и каждый голосовал как хотел. Просто Блаттер попросил меня проголосовать за Россию. Я подумал, что ж, хорошо, если ЧМ пройдет в Восточной Европе".

Теперь уже 81-летний экс-глава мирового футбола Йозеф Блаттер приглашен Владимиром Путиным и будет присутствовать "на матче открытия или на финале ЧМ-2018, может быть, и там и там", а значит, будет находиться в России - в стране, которая многим ему обязана, заключает Дюпре.