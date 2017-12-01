ЧМ-2018 и Олимпиада: красная карточка для России

Невзирая на многочисленные российские аферы, ответственные руководители крупнейших международных спортивных инстанций проявляют излишнюю мягкость в отношении Москвы, которая сегодня принимает жеребьевку финальной стадии предстоящего Чемпионата мира по футболу, говорится в редакционной статье Le Monde.

Президенты Международной федерации футбола (ФИФА) и Международного олимпийского комитета (МОК) нередко описываются как люди более могущественные, чем главы государств. Нет ничего более обманчивого. Эти две организации и их руководители вот уже семь лет демонстрируют свою неспособность ответить на те оскорбления, которые им настойчиво наносит Владимир Путин, пишут авторы.

Российский президент пустил в ход все средства, чтобы привлечь в свою страну Чемпионат мира по футболу июня 2018 года. И для проведения жеребьевки финальной стадии этого ЧМ он выбрал Государственный Кремлевский дворец. Сложно объяснить более наглядно - и более подчеркнуто, - что спорт в его глазах является инструментом, стоящим на службе его собственной власти, считает редакция.

Виталий Мутко будет сидеть на почетном месте в качестве председателя оргкомитета "Россия-2018". За курирование государственной допинговой системы, приведшей Россию к блистательным результатам на Олимпиадах в Лондоне в 2012 году и в Сочи в 2014 году, протеже Кремля был назначен вице-премьером, несмотря на разоблачение подобной практики, указывают журналисты.

Невзирая на расследование швейцарских органов правосудия о сомнительных денежных потоках вокруг присуждения ЧМ-2018 России (и ЧМ-2022 Катару), невзирая на обвинение, отстранение от должности или вынужденный уход 13 высокопоставленных функционеров из 22, принявших участие в этом двойном голосовании, невзирая на препятствование со стороны России работе независимых следователей ФИФА, инстанция, расположенная в Цюрихе, никогда не пыталась пересмотреть опрос о проведении ЧМ-2018, говорится в статье.

На другом конце Швейцарии, в Лозанне, МОК, судя по всему, тоже позволяет вводить себя в заблуждение и самой России, и ее президенту, который обхаживает руководителей мирового спорта, и ее олигархам, которые щедро финансируют горнолыжные курорты, и ее государственным компаниям, которые делают вливания в экономику спорта, отмечают авторы.

Не позволил ли МОК России в 2014 году поглумиться над своей Олимпийской хартией, посредством разрушения региона Сочи для организации там Олимпиады и поддерживания ее закона о запрете "пропаганды гомосексуализма"? Не позволил ли он российской делегации почти в полном составе участвовать в Олимпиаде в Рио, несмотря на осведомленность о допинговой системе, организованной во многих видах олимпийской программы? - задумываются журналисты.

Во вторник 5 декабря МОК будет иметь случай положить конец этому постоянному отступничеству: он может лишить Россию права на участие в зимней Олимпиаде в Пхенчхане (Южная Корея) в феврале 2018 года, говорится в статье. Однако существует реальный риск того, что президент Томас Бах придумает выход для спортсменов Владимира Путина.

Уже слишком поздно для того, чтобы помешать России принимать Чемпионат мира по футболу. Однако еще есть время для того, чтобы помешать ей и дальше попирать олимпийские принципы или то, что от них осталось, резюмирует Le Monde.