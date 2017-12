1 декабря 2017 г. Нил Макфаркуар | The New York Times Светская львица, которая стремится стать президентом России, отправляется в предвыборное турне "Это была сцена в духе старомодного российского политического театра", - пишет корреспондент The New York Times Нил Макфаркуар, описывая события в Ростове-на-Дону. "Пострадавшие местные жители столпились вокруг знаменитой гостьи, требуя оказать им помощь. Они подозревали местных чиновников в причастности к поджогу, в результате которого сгорели их скромные дома на территории, которая в последнее время превратилась в дорогостоящий земельный участок", - говорится в статье. "Необычно было другое - в фокусе их внимания оказалась Ксения Собчак: журналистка, сверхмодно одетая знаменитость, в прошлом - скандальная звезда реалити-шоу на телевидении, а теперь - начинающий политик. В среду Собчак, которая стремится стать "знаменосцем" оппозиции на президентских выборах в 2018 году, открыла свой первый избирательный штаб за пределами Москвы. Это произошло в Ростове-на-Дону, крупнейшем городе на юге России. Она планирует открыть 50 таких штабов в разных уголках страны, по ее словам, эта кампания подчеркнет, как плохо в стране с управлением", - сообщает издание. "Можете вообразить, что местный губернатор не встретился с людьми, которых пожар оставил без крова? - сказала она в интервью в перерыве между встречами с избирателями. - Это возможно только здесь, в России, потому что власть не сменяется, руководство не сменяется никогда. Я хочу сделать эти вопросы элементом большой общенациональной дискуссии о том, что не так в России". Корреспондент комментирует: "Обращаясь к толпе людей, которые стояли среди почерневших руин своих блочных домов (те сгорели в августе, после загадочного отключения водоснабжения, как говорят жители), она сформулировала это более прямо". "Единственный человек, которого боится губернатор, это Путин", - сказала она. Губернатору, добавила она, "все равно, что думаете о нем вы, потому что вы за него не голосуете". Издание комментирует: "Скептиков предостаточно, и многие вопрошают, что делает Собчак - противостоит нынешнему czar или выполняет его просьбу. В недавний период на каждых президентских выборах был какой-нибудь известный либеральный кандидат, тщательно подобранный Кремлем. Поэтому некоторые обвиняют ее в том, что она - кандидат-"спойлер", призванный сорвать кампанию Алексея Навального". "Собчак это отрицает и заявляет, что избиратели хотят иметь альтернативу для стычек и уличных демонстраций, за которые ратует Навальный", - пишет автор. "Когда выходишь с очень радикальными лозунгами, ты только распаляешь гнев людей", - сказала она, упомянув, что это имеет непредсказуемые последствия. "В России революции - это еще хуже, чем плохие цари", - добавила Собчак. Автор комментирует: "Она переняла часть платформы у Навального, включив в слоган своей кампании слова "против воров". Но были и очевидные различия. Собчак прилетела в город бизнес-классом, на встречу приехала на черном "мерседесе" с шофером, опоздав на час (она заезжала в парикмахерскую). Публика на ее выступлениях, кажется, не столь многочисленная и менее энергичная, чем у Навального, хотя она и перетянула к себе некоторых сторонников Навального". Источник: The New York Times