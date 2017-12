1 декабря 2017 г. Питер Бейкер, Мэгги Хэбермен, Гардинер Харрис | The New York Times Белый дом планирует уволить Тиллерсона из Госдепартамента, чтобы заменить его на Помпео "Белый дом разработал план принудительной отставки госсекретаря Рекса Тиллерсона, чьи отношения с президентом Трампом были натянутыми, и замены его на директора ЦРУ Майка Помпео - возможно, в ближайшие несколько недель, как заявили в четверг высокопоставленные сотрудники администрации", - сообщает The New York Times. Согласно плану Белого дома, на смену Помпео в ЦРУ, возможно, придет сенатор Том Коттон, республиканец из Арканзаса и ключевой сторонник президента по вопросам национальной безопасности. Коттон дал понять, что он займет этот пост, если ему его предложат, по словам чиновников, говоривших на условиях анонимности. По их словам, Трамп пока не утвердил план, разработанный главой администрации президента Джоном Келли, но, по некоторым данным, он невзлюбил Тиллерсона и готов к переменам в Госдепе. Трамп резко высказался о Тиллерсоне в присутствии помощников Белого дома не далее как в четверг, но пока еще не казалось, что он готов его поменять, сказал источник, близкий к президенту. "Трамп и Тиллерсон вступали в противоречия по множеству крупных вопросов, включая ядерную сделку с Ираном, конфликт с Северной Кореей и столкновение между арабскими союзниками. Госсекретарь, по сообщениям, в личной беседе назвал Трампа придурком, а президент публично раскритиковал Тиллерсона за трату времени впустую на попытки установить дипломатический диалог с Северной Кореей", - пишут журналисты. "Замена его на Помпео может предвещать резкие перемены", - полагают авторы статьи. В то время как Тиллерсон считается умеренным, Помпео, бывший конгрессмен из "Движения чаепития", ответвления Республиканской партии, может занять более агрессивную позицию по Ирану, Северной Корее и другим ключевым вопросам. В четверг Белый дом не предпринял каких-либо действий, чтобы изменить впечатление, что дни Тиллерсона сочтены, отмечает издание. В понедельник у Тиллерсона запланирована поездка в Европу с остановкой в Брюсселе для переговоров с коллегами по НАТО и последующим переездом в Стокгольм, Вену и Париж. На вопрос о том, как он может продолжать дипломатическую работу, когда его положение в администрации является настолько неопределенным, Нойерт отметила, что мистер Тиллерсон "не тот человек, кого легко задеть за живое", передает издание. Уход Тиллерсона с его поста ожидался многими в течение нескольких месяцев, но его коллеги заявили, что он намерен завершить этот год на своем посту, чтобы максимально сохранить достоинство. Как бы то ни было, увольнение в конце года сделало бы его срок на посту госсекретаря рекордно-коротким за последние 120 лет. "Ухудшение положения Тиллерсона было очевидно, судя по роли Келли в разработке плана переходного периода. По словам чиновников Белого дома, хотя Келли пытался в течение лета удержать Тиллерсона на его посту, чтобы сохранить преемственность, с тех пор глава администрации устал от постоянной борьбы из-за кадровых вопросов между Госдепом и Белом домом. Помощники из Белого дома сообщили ряду назначенных президентом лиц, что эпоха Тиллерсона подходит к концу", - говорится в статье. Назначение Тиллерсона было чем-то вроде эксперимента с самого начала, отмечают журналисты: никогда ранее президент не назначал госсекретаря, не имеющего опыта работы в правительстве, в политике или вооруженных силах. Трамп делал ставку на то, что Тиллерсон сможет привнести свои навыки 40-летней деятельности в Exxon Mobil в международную дипломатию. Но Тиллерсон часто "был на другой странице", чем Трамп, говорится в статье. Источник: The New York Times