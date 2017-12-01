Хорватия скорбит - по военному преступнику

"Совершив суицид в зале суда, бывший генерал Слободан Праляк добился того, что Хорватия объединилась в скорби о нем. Критическая оценка его преступлений, кажется, больше невозможна, его последний расчет сбывается", - считает Кено Версек, журналист немецкого издания Der Spiegel.

"Публичный суицид не только стал главным заголовком новостей по всему миру. Он также вызвал в Хорватии политическое землетрясение, которое затронуло и весь западнобалканский регион", - пишет журналист.

Как передает издание, президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович прервала визит в Исландию и в своем обращении оценила Праляка как "человека, который предпочел покончить с собой, а не жить осужденным за преступления, которые он, по его убеждению, не совершал". Также и правительство премьер-министра Андрея Пленковича выразило сочувствие семье Праляка. В хорватском парламенте состоялась минута молчания в память о Праляке и "всех жертвах войны".

"Однако истина гласит: Слободан Праляк был военным преступником. Он не только знал толк в бойнях, убийствах и гонениях, он также был главным соучастником "общего преступного замысла" (МТБЮ), заключавшегося в проведении этнических чисток в части Боснии и Герцеговины и присоединении ее к Хорватии - операции, которой тогда командовал президент Хорватии Франьо Туджман", - передает издание.

"Праляк был одной из многих сомнительных фигур в войнах в бывшей Югославии", - отмечает автор. После того как ему предъявили обвинение в военном преступлении, он добровольно сдался трибуналу в 2004 году и с тех пор находился под арестом. В тюрьме он написал в общей сложности 18 книг, в которых "смастерил" себе роль героя и патриота, сообщает издание.

По мнению хорватского политолога Зарко Пуховски, побеседовавшего с корреспондентом Der Spiegel, то, что сейчас Праляк считается в Хорватии "новым народным святым", связано с его постоянной самопрезентацией. Национальную сплоченность, характерную для политической и интеллектуальной элиты Хорватии с момента смерти Праляка, аналитик называет "вопиющей формой обобществления военных преступлений Хорватии".

"Ядром общехорватского возмущения в приговоре Праляку и другим пяти обвиняемым стало то, что Хорватию, благодаря роли Туджмана, объявили агрессором. А это противоречит одному из святых принципов хорватского государства, согласно которому хорватская нация является исключительно жертвой агрессивной войны Югославии и Сербии", - пишет журналист. И речь президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович еще раз это подтвердила: "некоторые наши сограждане" действительно совершили преступления в Боснии и Герцеговине, однако "несправедливо, что боснийские и сербские преступления против хорватов не наказываются таким же образом", как хорватские, передает издание слова президента.

Такая реакция соответствует общему принципу региона: приговоры МТБЮ признаются только тогда, когда они пересекаются с собственными националистическими взглядами, считает Флориан Бибер, эксперт по Юго-Восточной Европе в Университете Граца. По его мнению, обращение с военным прошлым сейчас находится в худшем состоянии, чем десять лет назад, "когда критические голоса были громче".

"Подтверждением слов эксперта является реакция Сербии и Боснии и Герцеговины. Президент Сербии Александр Вучич осудил слова своей хорватской коллеги и одновременно "горько пожаловался" на "двойные стандарты ЕС". Если бы он, Вучич, произнес такую же речь, как президент Хорватии, Сербию заклеймили бы позором - в случае с Хорватией этого не происходит", - пишет в заключение издание.