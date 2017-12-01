В Кремле с Мирославом Клозе

Жеребьевка группового этапа ЧМ по футболу 2018 года, которая пройдет в пятницу, должна вселить радость в сердца россиян в связи с предстоящим спортивным событием. "До сих пор, - замечает московский корреспондент Sueddeutsche Zeitung Юлиан Ханс, - новости, связанные с летним чемпионатом, определяли в основном страх перед оголтелыми футбольными фанатами, заоблачные суммы, вложенные в строительство стадионов, и обвинения в употреблении допинга, выдвинутые против футболистов".

Как пишет Ханс, жеребьевка, которая пройдет в Большом Кремлевском дворце, "станет, возможно, самым прозрачным решением, которое когда-либо принималось в Кремле".

"При отрицательных температурах, которые установились в столице, (...) Россия пытается подогреть интерес к футбольному событию, которое пройдет летом, когда в Санкт-Петербурге ночью будет светло, а в Сочи воздух днем раскалится до 40 градусов по Цельсию. Перед стенами Кремля, на Красной площади, недавно начал свою работу каток (...). Вообще, национальным спортом у русских принято считать хоккей - они семьями приходят на матчи и мерзнут на трибунах. Ну а футбол? Агрессивные болельщики и пустые стадионы - вот две основные проблемы российской профессиональной лиги, вытекающие одна из другой: кто пойдет с детьми на матч, когда там орудуют хулиганы? И, с другой стороны, пока там орудуют хулиганы, семьи будут сторониться футбольных стадионов", - рассуждает журналист.

"Чемпионат мира мог бы изменить эту ситуацию, если удастся воодушевить весь народ при помощи футбольного праздника - это, по крайней мере, обещает ФИФА. Но достаточно ли будет четырех недель, чтобы добиться коренных перемен? И действительно ли так эффективно вложены те 10 млрд евро, которые, по официальным данным, были потрачены на строительство стадионов?" - задается вопросами Ханс.

Российский эксклав Калининград, самое западное место проведения матчей в рамках турнира, получил стадион на 35 тыс. мест. "В ходе турнира местные власти ждут от горожан одного: они не должны мешать. Так это, по крайней мере, сформулировал мэр бывшего Кёнигсберга Александр Ярощук. В радиоинтервью он призвал 400 тыс. жителей соблюдать в городе чистоту. "А лучше езжайте на природу, возьмите отпуск на пару дней". Тот, кто владеет английским, пусть помогает туристам. Всех остальных градоначальник попросил быть гостеприимными и никого не бить", - передает автор статьи.

"Несколько последних недель российское телевидение показывало путешествие Кубка мира по России - в центре российских городов можно было даже сфотографироваться с ним. (...) В пятницу очередь дойдет и до Мирослава Клозе, лучшего бомбардира в истории финальных стадий ЧМ, который должен будет вынести 6-килограммовый кубок на сцену в ходе церемонии жеребьевки". "Это честь для меня, - цитирует издание слова Клозе, - и после ухода из большого футбола быть частью чемпионата".

Церемонию в Большом Кремлевском дворце будет вести Гари Линекер, легендарный футбольный нападающий, а сегодня - один из самых высокооплачиваемых ведущих BBC, и российская спортивная журналистка Мария Командная. Это часовое шоу уже вызвало обеспокоенность у иранских футбольных болельщиков. "Как сообщают иранские СМИ, они обратились с просьбой к молодой российской журналистке выбрать для мероприятия не слишком фривольный наряд, поскольку в противном случае государственное иранское телевидение будет прерывать трансляцию каждый раз, как на экране будет появляться Мария. Так это будет или нет, сложно проверить, однако дополнительное внимание к трансляции уже обеспечено", - пишет Ханс.

"ФИФА, похоже, рада любому поводу подогреть внимание к футбольному событию, который не связан с допингом. Бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории недавно озвучил из США, куда он сбежал, будучи ключевым свидетелем, обвинения в адрес футболистов российской национальной сборной. ФИФА изворачивается, пытается снизить накал страстей и, немного вяло, но все же обещает проверить информацию. Никто не верит, что против России, принимающей у себя ЧМ-2018, будут предприняты какие-либо шаги. Русским, - констатирует Юлиан Ханс, - и так придется несладко. Согласно рейтингу ФИФА, Россия занимает последнее место".