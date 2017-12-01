Мария, надень что-нибудь на себя!

"Прошу тебя, надень в пятницу приличное платье", "Пожалуйста, откажись от глубокого декольте" - десятки подобных комментариев можно увидеть в Instagram под фотографиями Марии Командной. "То, что люди, главным образом мужчины, обсуждают одежду женщин, не ново. Однако почему люди пишут под фотографиями Командной о своем желании видеть на ней не откровенную одежду?" - задается вопросом Каролина Шварц в своей публикации на страницах немецкого издания Tageszeitung.

Мария Командная - успешная российская спортивная журналистка и ведущая жеребьевки ЧМ-2018. Церемония из Кремля будет транслироваться по всему миру, в том числе и в Иране, на государственном канале Irib. "Если, по оценке канала, женщина одета недостаточно скромно, трансляция может быть прервана", - пишет журналистка. Так, например, во время Чемпионата мира по футболу в 2014 году, проходившего в Бразилии, зрители Ирана несколько минут наблюдали просто черную картинку вместо выступления артистов, танцующих самбу.

Как сообщается в иранских СМИ, в соцсетях тысячи иранских фанатов попросили Командную одеться сдержанно, передает издание. В Instagram-профиле Марии Командной теперь разгорелась дискуссия. "Одни требуют от нее одеться скромно в знак уважения перед Ираном, другие - чтобы она оделась "особенно сексуально", чтобы показать всем женщинам, что они не должны скрывать свою женственность", - сообщается в статье.

"Однако проблема в том, что Командная не выбирает сама, что ей надеть в эту пятницу. Это решает Международная федерация футбола (FIFA), и ее целью, должно быть, является не уважение культуры Ирана и не чествование женственности, а прежде всего то, чтобы трансляцию жеребьевки посмотрело большее количество людей", - отмечает журналистка, ведь почти всю свою выручку FIFA получает благодаря продвижению проводимого ею чемпионата.

"В итоге женщина, в данном случае журналистка Командная, снова стала только товаром, который используется FIFA для получения прибыли. Было бы лучше, если бы Командной предоставили выбор, какую одежду надеть. Так она сама могла бы решить, на что обращать внимание, и своим нарядом высказать собственное мнение", - подытоживает автор.