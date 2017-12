1 декабря 2017 г. Эдвард Лукас | The Times MI-6 выявило растущую российскую угрозу "После 25 лет преступной беспечности Россия становится главной угрозой международной безопасности в Британии", - пишет обозреватель The Times Эдвард Лукас. Новое настроение - отчасти взбудораженное, отчасти решительное - определило примечательную речь в штаб-квартире НАТО в прошлом месяце, произнесенную тем, кого правительство настойчиво и смутно называет "высокопоставленным чиновником", отмечает автор. Этот докладчик, в котором многие слушатели признали главу MI-6 Алекса Янгера, сказал представителям стран-членов НАТО, что Кремль "олицетворяет" современные угрозы, с которыми сталкиваются наша страна и ее союзники, пишет Лукас. Призывая союзников предпринять больше усилий для противостояния российской гибридной войне, он также осудил "чувство безнаказанности" Кремля, вызванное нежеланием Запада реагировать на российские провокации, отмечает журналист. "Это, безусловно, стало уроком последних двух с половиной десятилетий. После непродолжительного периода в начале 1990-х годов, когда Россия "принимала правила игры", соглашаясь с нормами мира после окончания холодной войны, она начала "фальсифицировать правила", притворяясь, что придерживается международных соглашений, при этом подрывая и нарушая их. Укрепившись благодаря росту цен на нефть и контролю Путина над политической системой, она стала откровенно нарушать правила, бросив вызов системе безопасности, сложившейся после 1991 года, путем вмешательства в дела своих соседей", - говорится в статье. "Британия и Запад в целом предпочитали рвать и метать, а не действовать. Неудивительно, что Россия решила, что может вмешиваться даже во внутренние дела крупных западных стран", - утверждает автор. Только в этом году Совет национальной безопасности Великобритании утвердил новую стратегию безопасности, пишет Лукас. Ее элементы включают в себя усиление нашего военного реагирования внутри страны и в Восточной Европе; противодействие кремлевской пропаганде при помощи "стратегических коммуникаций"; пресечение российских интриг в бывшей Югославии; защиту наших компьютерных сетей от передового российского кибероружия; усложнение жизни для российской элиты и поддержку Украины. "Хотя Россия, по сути, является слабой страной, она сильна там, где это важно", - пишет автор. Как заявил в прошлом году в парламенте Виктор Мадейра, специалист по российскому шпионажу, все силы нашей разведки составят структуру, представляющую собой всего одну двенадцатую часть примерного размера одной из российских разведслужб, ГРУ. Автор сетует на недостаток политической воли в принятии решений в отношении всего вышеперечисленного, в особенности выделяя влияние российского капитала в Сити. Военный корабль под названием "Уайтхолл", может быть, идет новым курсом. Но, столкнувшись даже с минимальной непогодой, он выглядит совершенно непригодным к морской службе, полагает Лукас. Источник: The Times