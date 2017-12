1 декабря 2017 г. Карло Муньоз, Гай Тейлор | The Washington Times США ведут переговоры с Россией о военном партнерстве в Афганистане Американские военачальники и дипломаты рассматривают возможность изменения стратегии войны в Афганистане, концентрируясь на расширенном военном сотрудничестве с Россией, пишет The Washington Times. "В ходе разных мероприятий на этой неделе госсекретарь Рекс Тиллерсон и генерал армии Джон Николсон, главнокомандующий войсками США в Афганистане, публично высказались об общих интересах Вашингтона и Москвы в этой войне, что может отвечать более масштабным целям каждой страны в регионе в сфере безопасности", - передают корреспонденты Карло Муньоз и Гай Тейлор. "В Афганистане могут быть возможности для сотрудничества. Мы пока не знаем, как это может выглядеть, но ведем об этом переговоры", - заявил Тиллерсон. По словам аналитиков, подобное партнерство ознаменует собой резкое изменение для Пентагона, но общение между Вашингтоном и Москвой в военной сфере на высшем уровне происходит более регулярно, чем об этом сообщалось. Представители Пентагона сообщили The Washington Times, что председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд за последний год раз десять разговаривал со своим российским коллегой Валерием Герасимовым. Эти переговоры обычно не становились достоянием общественности, потому что два генерала "договорились не предавать огласке подробности этих бесед", пояснил пресс-секретарь Объединенного комитета полковник Патрик Райдер, говорится в статье. Он подчеркнул, что два генерала в основном говорили о том, как избежать столкновений на театре боевых действий в Сирии, где размещены войска обеих стран, но американский чиновник, ознакомленный с содержанием телефонных переговоров, сказал: то, что генерал Данфорд и генерал Герасимов могли обмениваться данными по Афганистану, "не выходит за пределы вероятности". В более ранних сообщениях в этом году, которые не опроверг генерал Николсон во время своего визита в Кабул в апреле, говорится, что русские могли поставлять оружие "Талибану"*, чтобы сдерживать растущую угрозу "Исламского государства"* в Афганистане, пишут журналисты. Возвращение США к войне в Афганистане, согласно объявленной в августе стратегии президента Трампа, может повлечь за собой уменьшение подобной поддержки, утверждают дипломатические источники. Издание также указывает на такие возможные сферы взаимодействия России и США в Афганистане, как борьба с производством наркотиков и терроризмом. Но, по словам аналитиков, подобное сотрудничество может быть трудным, в особенности с учетом истории ожесточенной опосредованной войны СССР и США в этой стране. Однако, указывают аналитики, военный договор между Москвой и Вашингтоном может послужить фактором, сдерживающим расширение влияния Ирана на Ближнем Востоке и в Юго-Западной Азии, на фоне того как Тегеран стремится воспользоваться успехами подчиненных ему сил в Ираке, Сирии и Йемене во всем регионе. *"Исламское государство" (ИГИЛ), "Талибан" - террористические организации, запрещенные в РФ. Источник: The Washington Times