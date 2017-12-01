Миллиардер-мученик с Лазурного берега

Москва встала на сторону олигарха и политика Сулеймана Керимова после его задержания во Франции в связи с подозрением в уклонении от уплаты налогов. При этом Керимов, как пишет московский корреспондент Die Welt Павел Локшин, по всей видимости, в течение многих лет водил российское государство за нос.

В марте этого года политик и олигарх Керимов получил от Путина орден "За заслуги перед Отечеством", а "за неделю до этого стало известно, что французские власти провели обыск на одной из вил на Лазурном берегу, якобы принадлежащей Керимову". Послание Кремля, по мнению Локшина, выглядит следующим образом: "нам все равно, есть ли у европейцев что-то на тебя. Путин на твоей стороне". Сулейман Керимов, по всей видимости, чувствовал себя неуязвимым.

Через 8 месяцев, 20 ноября, Керимов прилетел на частном самолете в Ниццу, где и был задержан сотрудниками местной полиции. "Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов в миллионном размере при покупке недвижимости класса "люкс", а также в отмывании денег. Керимов все обвинения отрицает. Через три дня он вышел под залог в 5 млн евро, при условии, что не будет покидать департамент Альп-Маритим", - сообщает издание.

"Никогда еще столь значимую российскую персону не задерживали в Европе. Хотя Керимов и не является близким другом Путина, однако (...) миллиардер, состояние которого оценивается в 5 млрд евро, безусловно, входит в круг окологосударственной российской элиты", - отмечает журналист.

"Неудивительно, что Москва отреагировала нервозно", - пишет он. Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации, заявила о том, что опасается, не начала ли Европа "охоту на политиков из РФ". Пресс-секретарь президента объявил о том, что Россия сделает все для того, чтобы соблюсти "законные интересы" Керимова. Российский МИД указал на то, что Керимов обладает дипломатическим иммунитетом.

В политических ток-шоу на государственном телевидении ведутся "дискуссии по поводу того, как французы могли позволить себе задержать российского государственного деятеля; один колумнист, придерживающийся националистических взглядов, выдвинул версию о том, что Франция, задержав Керимова, якобы хочет спровоцировать Путина; другой предрек скорый дипломатический скандал с обоюдной высылкой российских и французских работников посольств", говорится в статье.

"В российских дискуссиях доминируют зачастую оскорбленные чувства: права российского высокопоставленного патриота были растоптаны за границей. (...) При этом в России предпочитают не упоминать о природе обвинений французской Генпрокуратуры".

Керимов, по некоторым данным, через посредников (чтобы сэкономить на налогах) приобрел несколько вилл в районе миллиардеров на мысе Антиб на общую сумму более 500 млн евро. В случае если подозрения подтвердятся, Керимову грозит до 10 лет лишения свободы - и у российского государства возникнут проблемы. "Москва в таком случае будет вынуждена признать, что человек, которого защищают как патриота на службе государства, водил за нос собственную страну".

Те государственные чиновники, которые не предоставляют данные о недвижимости за границей, должны рассчитывать на "административные санкции", вплоть до увольнения, передает Локшин.

По предоставленным данным, Керимов заработал в 2016 году лишь 170 тыс. евро. Если судить по декларации, "человек, который летает на частном самолете до Ниццы, живет практически как монах. Официально он владеет квартирой площадью 38 кв. м., а также является совладельцем еще одной 53-метровой квартиры".

"В Совете Федерации не видят повода перепроверять указанные в декларации Керимовым сведения относительно его доходов и недвижимости", - пишет автор.

При этом не французская, а российская прокуратура должна была заняться делом Керимова, ерничает борец с коррупцией и оппозиционный политик Алексей Навальный. Но без последствий остались уже упоминания Керимова и в "Панамском досье", и в "Райском досье". "Если он вернется в Москву свободным человеком, ему, скорее всего, здесь ничего грозить не будет: пока он является частью верной Кремлю элиты, ему нечего опасаться - по крайней мере, дома", - резюмирует обозреватель.