1 декабря 2017 г. Джаред Дженсер | The Washington Post Запретите России участвовать в Олимпиаде "На следующей неделе российский президент Путин узнает от МОК, запретят ли России участвовать в зимней Олимпиаде в Пхёнчхане (Южная Корея) за организацию программы допинга, которая поддерживалась государством и помогла не менее чем 695 спортсменам избежать тестирования на химические препараты", - пишет в своей статье в The Washington Post Джаред Дженсер, вашингтонский юрист, ведущий сотрудник Raoul Wallenberg Centre for Human Rights. "Подход Путина к Олимпиадам - еще один пример его неуважения к международному порядку. Коротко говоря, он ожидает, что международные институты подчинятся его воле. Когда они этого не делают, он отмежевывается от них", - говорится в статье. Автор продолжает: "Но Олимпиадам россияне придают огромное значение, и Путин не может просто отказаться от участия в соревнованиях. Поэтому МОК никому не сделает одолжений, если в ответ на безнаказанность России ограничится мягким наказанием. Увы, судя по сообщениям в прессе, он вряд ли наложит на Россию полный запрет, а, наверное, просто ограничится финансовым взысканием, что стало бы для российского государства практическим аналогом свободы рук". "Единственная серьезная реакция состояла бы в том, что МОК запретил бы российской команде состязаться под ее собственным флагом. Если обнаружится, что конкретные российские спортсмены являются "чистыми" по жестким международным стандартам, их следует допустить к состязаниям в качестве нейтральных спортсменов. Картина того, как россиянин завоевал олимпийское "золото", но стоит на пьедестале без российского флага, без исполнения государственного гимна, продемонстрирует, что Олимпиада - символ принципиальности и честной игры. Это также станет для Путина важным наглядным примером того, что презрение к правилам международного сообщества не остается без последствий", - заключает автор. Источник: The Washington Post