1 декабря 2017 г. Дэвид Игнатиус | The Washington Post Падение Тиллерсона может превратить Госдеп в гнездо "ястребов" "Неудачный "брак" президента Трампа и госсекретаря Рекса Тиллерсона, по-видимому, приближается к концу - вероятно, к облегчению для обоих. Вопрос в том, как новая команда в сфере национальной безопасности, которая, очевидно, формируется, изменит американскую политику", - пишет обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус. Устойчивость внешнеполитической команды этой администрации по-прежнему обеспечивает министр обороны Джим Мэттис: этот "киль" уравновешивает конкурирующие точки зрения, отмечает автор. "Однако на реях будет гораздо больше парусов, а значит, движение станет быстрее и опаснее. Вероятно, что изменения будут заключаться в большей готовности США использовать силу, что усилит беспокойство внутри страны и за рубежом по поводу возможного конфликта с Северной Кореей и Ираном", - говорится в статье. "Майк Помпео, настойчивый и политически амбициозный директор ЦРУ, который, вероятно, возглавит Госдеп, - противоположность Тиллерсону. Он пылок там, где Тиллерсон сдержан, остер и иногда язвителен там, где Тиллерсон молчалив. Он гораздо лучше умеет общаться, чем Тиллерсон, и, возможно, он гораздо успешнее донесет Конгрессу, общественности и союзникам США свою версию дипломатии, чем Тиллерсон, которому явно не нравится его работа", - указывает Игнатиус. "Климатическими условиями будет более активная, ястребиная, экстравертная внешняя политика США. Помпео хорошо делает то, что не удается Тиллерсону. В него верит президент, и говорит он твердым, уверенным голосом - каким хочет говорить Трамп", - пишет автор. "Насколько велики будут коренные изменения в политике? Это трудно предсказать. Мэттис и Тиллерсон были едины по большинству политических проблем, особенно по Северной Корее. Они представляли мощный единый фронт в Ситуационной комнате. Теперь силовая ось может немного сдвинуться из-за химии между Трампом и Помпео", - прогнозирует обозреватель. Союзники США, вероятно, будут беспокоиться: Тиллерсон им нравился, ключевые союзники ему доверяли, считая, что он контролирует импульсивность Трампа. "Ожидаемое господство "ястребов" не означает, что впереди обязательно конфликт, но Пхеньян и Тегеран должны понимать, что Вашингтон пересматривает свою терпимость к риску", - заключает Игнатиус. Источник: The Washington Post