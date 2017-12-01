История как строительный магазин

"Как сегодня часто остроумно замечают, Россия - это страна с непредсказуемым прошлым. Иногда изобретаются новые факты, но чаще всего ревизии подвергается интерпретация прошлых событий. При этом действует правило: тот, кто правит, тот и проводит ревизию", - пишет Михаэль Туманн в своей статье в немецком издании Die Zeit.

По мнению журналиста, случай со школьником Николаем Десятниченко, выступившим в Бундестаге с докладом о страданиях солдата вермахта и затем "подвергшегося экзекуции" в российских социальных сетях, показывает, "куда приводит неправильное использование истории или даже ее "передозировка".

"Российские СМИ и государственные агентства воспевают Вторую мировую войну. В фильмах прославляются выдуманные военные бригады, которые никогда не участвовали в боях. Такое искажение истории является советским наследием", - уверен Михаэль Туманн. Настоящее определяется историей, а поэтому, как однажды коварно заметил Никита Хрущев, историю нельзя просто так отдавать на свободное обсуждение историкам - или, чего доброго, школьникам. "Историки - опасные люди. Они должны находиться под контролем", - вспоминает журналист слова Хрущева.

Сегодня историков России контролирует министр культуры Владимир Мединский. "Мединский стал известен как член печально известной Комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. Название говорит само за себя", - отмечает автор.

По мнению журналиста, российские университеты также находятся под давлением. Так, в Москве следственными органами преследуется авторитетный историк и член Российской академии наук Юрий Пивоваров. "Якобы потому, что он виноват в пожаре в своем институте, но на самом деле потому, что он критично высказывался о политике правительства в отношении истории", - передает издание.

"То, как можно искажать историю, как раз демонстрирует Крым", - пишет автор. Так, в городе Херсонесе в музее под открытым небом можно увидеть, как "именно в Крыму, присоединенном к империи Романовых только в конце XVIII века, брала свое начало Россия. "Вот так 170 лет, в течение которых Крым принадлежал России, превращаются в вечность", - отмечает журналист.

"Для российской политики искажение истории прошлого - это строительный магазин. Заходишь, берешь то, что тебе сейчас нужно, непригодное оставляешь лежать, строишь себе из этого хижину. Которую всегда можно перестроить", - рассуждает Михаэль Туманн.

"История все меньше играет просветительскую и предупреждающую роль, она используется как оружие", - уверен журналист. Это, на его взгляд, показывают нападки на фильм "Матильда" и атаки против школьника Десятниченко. "Государство оказывает этому содействие, разбирая на части историю и предоставляя радикальные возможности для националистического толкования", - считает автор.