Так Швезиг хочет перехитрить правительство США

"По информации Bild, управление делами земли Мекленбург-Передняя Померания под руководством премьер-министра Мануэлы Швезиг спешно работает над инструментом для обхода существующих и предстоящих в январе санкций США в отношении проекта газопровода "Северный поток-2".

"Для этой цели в ближайшие дни планируется учредить "Фонд защиты климата Мекленбурга-Передней Померании". Это трюк, так как, по информации Bild, мнимый фонд защиты климата вскоре после своего учреждения должен будет признать почти готовый российский газопровод "важнейшим элементом для защиты окружающей среды Мекленбурга-Передней Померании" и предпринять все усилия для доведения проекта до конца".

"Как рассказал Bild инсайдер, для этого фонд учредит предприятие, продукция и услуги которого будут использоваться исключительно для завершения строительства путинского трубопровода", - говорится в публикации.

"Хитрость состоит в том, что находящиеся под угрозой американских санкций немецкие компании будут оказывать свои услуги фонду и его предприятию, которые затем в свою очередь будут оказывать их россиянам. Таким образом, формально ни одна из компаний не будет взаимодействовать с "Северным потоком-2", санкции не будут введены, а российский государственный проект сможет быть завершен", - поясняет издание.

Как пишет Bild, журналисты обратились с вопросами о "подозрительном фонде" в ответственное министерство энергетики, инфраструктуры и цифровизации в Шверине, однако там отказались комментировать ситуацию.