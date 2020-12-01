В борьбе за право на аборт польская молодежь использует свое оружие - выставление на посмешище

"Шокирующие лозунги, ставшие плодом необузданного творчества, красуются на плакатах и в социальных сетях. Молодые люди, находящиеся в авангарде мобилизации против запрещения абортов в Польше, бросают вызов власти с юмором и насмешками", - пишет корреспондент Le Monde в Варшаве Якуб Иванюк.

"В среду, 18 ноября, польский парламент забаррикадировался, как никогда раньше: были задействованы десятки полицейских фургонов, сотни полицейских и военнослужащих, их было почти столько же, сколько демонстрантов. Пятую неделю подряд польские женщины выступают против решения Конституционного суда, жестко контролируемого национальной и консервативной властью PiS (партия "Право и справедливость"), фактически запрещающего проведение абортов в стране", - говорится в статье.

"Среди профессиональных журналистов и фотографов толпятся "гражданские журналисты", транслируя и комментируя события в прямом эфире в социальных сетях. "Сегодня, если вас нет в сети, вы не существуете, - выпалил 22-летний Гжегож, чьи прямые трансляции на Facebook уже собирают 10 тыс. просмотров. - Благодаря этим изображениям, вы почти что можете протестовать на расстоянии". Каролина, его ровесница, встречает полицию с довольно оригинальной табличкой: "Вы вышли из матки, так не ведите себя так, словно вы вышли из задницы". "Лучше посмеяться над этим, - улыбается она. - Но если решение Конституционного суда вступит в силу, то эта страна станет адом для женщин".

"С тех пор, как 22 октября Конституционный суд вынес решение, атмосфера этого беспрецедентного восстания выглядела весьма парадоксально. С одной стороны, тема серьезная, общественные дискуссии напряженные, атмосфера накаленная. Но с другой стороны, протестующие проявляют безудержную креативность и юмор. Потому что впервые за пять лет и с приходом к власти PiS на улице находятся в основном молодые люди, это поколение, родившееся примерно в 2000 году. И их метод протеста отличается от старших поколений и от их благодушных шествий в защиту правового государства в 2016 и 2017 годах", - комментирует автор статьи.

"(...) Грубый язык действует в качестве связи между поколениями, он отражает огромное негодование против власти, которая в течение пяти лет разрушала основы правового государства. Юмор выполняет ту же роль, - отмечает журналист. - Пародийный сайт Make Life Harder ("Сделай жизнь тяжелее") публикует фотографию судей высшей юридической инстанции страны со следующим текстом: "Из-за создавшегося впечатления, что Конституционный суд все больше становится похож на напившегося на семейном празднике дядюшку, который начинает цитировать Муссолини, мы принимаем решение предложить реструктуризацию этого учреждения и выставить наших собственных кандидатов".

"Плакаты протестующих являются предметом самых разнообразных конкурсов и рейтингов в интернете. Это целая антология: "Из-за эпидемии, пожалуйста, держитесь в двух метрах от моей матки"; "Ультракатолики смотрят порно до конца, потому что они думают, что там будет свадьба"; "Власть - это не беременность, от нее (еще) можно избавиться"; "У меня отошли воды. Осторожно, это цунами"; "Качиньский, позаботься о своей собственной киске" (имеется в виду всем известная любовь вице-премьера к кошкам); "Качиньский, ты заставил меня вырубить Netflix, я тебя не прощу".

"Творчество дошло до того, что варшавский Музей современного искусства 31 октября запустил проект по созданию "леса плакатов" перед своим зданием, - говорится в публикации. "Не выбрасывайте свои плакаты в мусорную корзину!" - призвало учреждение в социальных сетях. Пусть они и дальше создают резонанс в публичном пространстве. С помощью этого "леса плакатов" мы создадим архивы истории этих демонстраций"

"Вечером 18 ноября Кинга и Адриана, родившиеся в 2002 и 2003 годах соответственно, пританцовывали под электронную музыку перед зданием парламента, - пишет Le Monde. "Наши родители разрешили нам говорить плохие слова", - написано на плакате, который они держат. "Наши высказывания не радикальны, - говорит Кинга, - радикальны действия этого правительства. Когда нападают на права человека, невозможно дискутировать спокойно".