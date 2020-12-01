Россия хочет получить от Швейцарии правовую помощь по делу против сторонника Навального

"Учредитель одного из банков Сергей Леонтьев поддерживал критика Кремля Навального. Теперь российские ведомства преследуют его по всему миру", - пишет журналист Жан-Франсуа Танда на сайте швейцарской телерадиокомпании Schweizer Radio und Fernsehen.

"Сергей Леонтьев - учредитель российской финансовой группы "Пробизнесбанк" и сторонник оппозиционного политика Алексея Навального. В 2012 году "Пробизнесбанк", который в свои лучшие времена насчитывал 700 филиалов и более 13 тыс. сотрудников по всей стране, разработал особенный проект: кредитную карту "Карта Навального". 1% с каждой транзакции по этой карте должен был поступать в пользу организации Алексея Навального, рассказал в интервью экономической передаче ECO ее руководитель".

"Проект не понравился Кремлю, банковская группа оказалась под давлением, а "карта Навального" не была выпущена, - пишет издание. - Тем не менее российские ведомства ведут юридическое преследование Сергея Леонтьева по всему миру - в том числе в Лихтенштейне, где находится часть его активов".

"Интересы банкира представляет адвокат Зигберт Ламперт. "Сначала ведомства пытались заставить его и других владельцев "Пробизнесбанка" уступить значительные доли этой финансовой группы", - говорит он. После того, как владельцы отказались, их лишили собственности. Банк был закрыт", - передает издание.

"Ведомства активны и в Швейцарии: в декабре прошлого года Федеральное управление юстиции направило в прокуратуру Цюриха полученный из России запрос об оказании правовой помощи. Запрос до сих пор находится на рассмотрении", - говорится в статье.

"Предоставление такой правовой помощи проблематично, говорит Райнер Й.Швайцер, специалист по государственному праву из Университета Санкт-Галлена, потому что российская система правосудия "очень неоднозначна и опасна" и "Россия преследует очень многих людей по политическим мотивам".

"Заставляет насторожиться тот факт, что в российское расследование против банкира, поддерживающего Навального, и его соратников вовлечены два подозрительных человека: Виктор Гринь, заместитель генерального прокурора РФ, и Андрей Павлов, юрист и экономист, за услуги которого платят российские власти".

"Оба состоят в санкционном списке США. Павлов к тому же включен в санкционный список Великобритании, так как оба замешаны в деле Сергея Магнитского", - указывает издание.

"После смерти [Магнитского] Виктор Гринь продолжал вести уголовное дело в отношении него и заметал следы. Сегодня он ведет следствие против бывших руководителей "Пробизнесбанка", а его также находящийся под санкциями коллега юрист Павлов ведет гражданские дела против бывших менеджеров банка".

"В других государствах судьи однозначно подтвердили, что это свидетельствует о том, что речь идет о политических мотивах и поэтому не следует оказывать правовую помощь", - говорит адвокат Зигберт Ламперт.

"Эксперт Райнер Й.Швайцер также придерживается решительной позиции: "Опыт, полученный в рамках дела об убийстве Магнитского, который ведь тоже был борцом с коррупцией, показывает, что такие запросы о предоставлении правовой помощи необходимо тщательно проверять на предмет того, не является ли дело сфабрикованным с целью - по крайней мере косвенно - нанести удар по Навальному, которого государство считает врагом", - передает SRF.