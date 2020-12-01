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Press digest
1 декабря 2020 г.
1 декабря 2020 г.

Жан-Франсуа Танда | SRF

Россия хочет получить от Швейцарии правовую помощь по делу против сторонника Навального

"Учредитель одного из банков Сергей Леонтьев поддерживал критика Кремля Навального. Теперь российские ведомства преследуют его по всему миру", - пишет журналист Жан-Франсуа Танда на сайте швейцарской телерадиокомпании Schweizer Radio und Fernsehen.

"Сергей Леонтьев - учредитель российской финансовой группы "Пробизнесбанк" и сторонник оппозиционного политика Алексея Навального. В 2012 году "Пробизнесбанк", который в свои лучшие времена насчитывал 700 филиалов и более 13 тыс. сотрудников по всей стране, разработал особенный проект: кредитную карту "Карта Навального". 1% с каждой транзакции по этой карте должен был поступать в пользу организации Алексея Навального, рассказал в интервью экономической передаче ECO ее руководитель".

"Проект не понравился Кремлю, банковская группа оказалась под давлением, а "карта Навального" не была выпущена, - пишет издание. - Тем не менее российские ведомства ведут юридическое преследование Сергея Леонтьева по всему миру - в том числе в Лихтенштейне, где находится часть его активов".

"Интересы банкира представляет адвокат Зигберт Ламперт. "Сначала ведомства пытались заставить его и других владельцев "Пробизнесбанка" уступить значительные доли этой финансовой группы", - говорит он. После того, как владельцы отказались, их лишили собственности. Банк был закрыт", - передает издание.

"Ведомства активны и в Швейцарии: в декабре прошлого года Федеральное управление юстиции направило в прокуратуру Цюриха полученный из России запрос об оказании правовой помощи. Запрос до сих пор находится на рассмотрении", - говорится в статье.

"Предоставление такой правовой помощи проблематично, говорит Райнер Й.Швайцер, специалист по государственному праву из Университета Санкт-Галлена, потому что российская система правосудия "очень неоднозначна и опасна" и "Россия преследует очень многих людей по политическим мотивам".

"Заставляет насторожиться тот факт, что в российское расследование против банкира, поддерживающего Навального, и его соратников вовлечены два подозрительных человека: Виктор Гринь, заместитель генерального прокурора РФ, и Андрей Павлов, юрист и экономист, за услуги которого платят российские власти".

"Оба состоят в санкционном списке США. Павлов к тому же включен в санкционный список Великобритании, так как оба замешаны в деле Сергея Магнитского", - указывает издание.

"После смерти [Магнитского] Виктор Гринь продолжал вести уголовное дело в отношении него и заметал следы. Сегодня он ведет следствие против бывших руководителей "Пробизнесбанка", а его также находящийся под санкциями коллега юрист Павлов ведет гражданские дела против бывших менеджеров банка".

"В других государствах судьи однозначно подтвердили, что это свидетельствует о том, что речь идет о политических мотивах и поэтому не следует оказывать правовую помощь", - говорит адвокат Зигберт Ламперт.

"Эксперт Райнер Й.Швайцер также придерживается решительной позиции: "Опыт, полученный в рамках дела об убийстве Магнитского, который ведь тоже был борцом с коррупцией, показывает, что такие запросы о предоставлении правовой помощи необходимо тщательно проверять на предмет того, не является ли дело сфабрикованным с целью - по крайней мере косвенно - нанести удар по Навальному, которого государство считает врагом", - передает SRF.

Источник: SRF


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