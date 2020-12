Есть в маске: страх Японии перед третьей волной коронавируса

"До настоящего момента Япония держала коронавирус под контролем. Но теперь некоторые больницы уже перегружены, царит страх перед третьей волной. Поэтому премьер-министр выступил с новыми рекомендациями - которые привели к абсурдным последствиям", - пишет немецкое издание Die Welt.

"В вечерних новостях общественно-правового телевидения NHK руководители больниц пожаловались на нехватку персонала и сокращение числа свободных коек в отделениях интенсивной терапии, - повествует журналистка Соня Блашке. - За этим последовали заявления, что ближайшие три недели будут иметь особое значение в борьбе с вирусом. С субботы все кафе, бары и караоке в Токио и окрестностях попросили закрываться не позднее 22 часов вплоть до 17 декабря".

"В сравнении с Германией, где общее число зараженных перешагнуло отметку в миллион человек, а скончались более 16 тыс. человек, Япония справлялась с пандемией сравнительно хорошо - здесь зарегистрировано около 148 тыс. случаев заражения и погибло около 2,1 тыс. людей. При этом в Германии проживают 83 млн человек, а в Японии - 126 млн", - отмечает издание.

"(...) Однако с середины ноября число случаев заражения стало существенно расти и теперь составляет от 2 тыс. до 2,5 тыс. случаев ежедневно - в субботу было зарегистрировано 2684 новых заражения, это рекордный показатель с момента начала пандемии".

"К тому же Япония по-прежнему почти не проводит тесты и публикует относительно мало информации. Недавно доля людей с положительным результатом теста на коронавирус составила 6,5% - при этом все показатели выше 5% Всемирная организация здравоохранения оценивает как "очень высокие" и рекомендует проводить больше тестов и отказаться от ослабления ограничительных мер".

"Но это, по-видимому, вовсе не волнует гостей одного из кафе рядом со станцией метро в центре Токио, где заняты все места до единого. Большинство из них - офисные работники в типичных темных костюмах и белых рубашках, - пишет издание. - Люди с покрасневшими от алкоголя лицами сидят вплотную друг к другу. При этом они громко смеются и разговаривают, масок нет и в помине - даже на подбородке или болтающихся на ухе".

"Даже снаружи хорошо слышно, что призыв премьер-министра Есихидэ Суги остался без внимания. Он недавно попросил своих соотечественников есть в ресторане молча".

"Слово, которое он сказал при этом, может означать как "тихо", так и "молча". Он тоже будет так делать, заявил Суга с типичным, слегка недовольным выражением лица, - что развеселило, но также и вызвало возмущение у многих пользователей Twitter, где вскоре популярным стало новое понятие: masuku kaishoku, "есть в маске", - говорится в статье.

"Согласно призыву Суги, тот, кто хочет поговорить за ужином, должен для этого на время убирать маску с лица. В поясняющем видео даются советы: сначала нужно взять маску за петлю, не дотрагиваясь до ее поверхности, и стянуть ее в сторону. Затем откусить пищу или сделать глоток напитка и сразу же снова надеть маску как полагается, продолжая тем временем жевать".

"Официальные лица Японии хотели бы, чтобы это стало новым стандартом вежливости во времена эпидемии. Министерство здравоохранения разработало для этого слоган "Всегда в маске". На постерах кампании изображена группа людей, выпивающих пиво: на всех надеты маски, кроме женщины, которая как раз делает глоток - у нее маска висит на ухе", - пишет издание.

"Противореча своим предупреждениям, правительство само способствовало тому, что число заражений возросло, как никогда раньше, - указывает Die Welt. - В стремлении поддержать экономику оно запустило программу купонов на путешествия ("Go To Travel") и рестораны ("Go to eat"), чтобы заставить японцев, обычно очень осторожных, выйти из дома". В результате в популярных среди путешественников регионах теперь отмечается наибольшая заболеваемость наряду с крупными городами.

Губернатор Токио Юрико Коикэ выступила с призывом, согласно которому званые ужины, если они вообще проводятся, должны проходить с наименьшим числом гостей и в течение короткого промежутка времени, а разговаривать на них нужно тихо. Подавать блюда следует не на привычных больших тарелках для всех, а на маленьких порционных. Кафе рекомендуется добросовестно проветривать помещения.

"Если бы эти меры соблюдались, они наверняка были бы эффективными, - отмечает автор статьи. - Но кто будет придерживаться их, особенно при употреблении алкоголя? Японский эксперт по инфекционным заболеваниям Тетсуя Мацумото сказал в новостной программе ANN News, что он сомневается в том, что правило об употреблении еды в маске встретит понимание даже в такой стране, как Япония, где к маскам все привыкли. Если ношение масок в таких случаях станет обязанностью, он предпочтет отказаться от ужина в ресторане, сказал эксперт".

"Другие работают над альтернативами. Так, профессор Масако Сасаки разработала маску, которую, подобно вееру, нужно держать у лица во время разговора и лишь ненадолго убирать, чтобы поесть или выпить. (...) Другие, скорее сомнительные эксперименты чем-то напоминают чадру в стиле "Тысячи и одной ночи" - они встречаются в основном в популярных хостес-барах. Во время употребления пищи и напитков чадру немного приподнимают. Проще, вероятнее, было бы проводить вечеринки в Zoom, они были популярны во время карантина в апреле и мае. Некоторые компании даже переводили своим сотрудникам дополнительные деньги на алкоголь и снэки для проведения таких Zoom-встреч с клиентами и коллегами".

"Удастся ли Японии таким образом взять под контроль заболеваемость (...), покажут ближайшие недели. Впрочем, если в маске будет есть только премьер-министр Суга, этого будет недостаточно", - заключает Die Welt.