Банкоматы-мошенники: преступники уже сейчас радуются предстоящему ЧМ по футболу в России

"Российский преступный мир еще удивит футбольных фанатов из разных стран. Для них подготовлены фальшивые банкоматы, копирующие данные кредитных карт", - утверждает Аксель Айххольц, корреспондент швейцарской Aargauer Zeitung.

"Ложные банкоматы выглядят абсолютно как настоящие. Впрочем, таковыми они и являются", - сообщает автор. Бывший в употреблении аппарат можно приобрести на черном рынке примерно за 1,5 тыс. евро. Вместо емкости для купюр в банкомат встраивается скрытая камера, которая фотографирует пин-код. В то время как клиенту сообщается, что устройство не работает, банкомат-мошенник получает всю необходимую информацию для того, чтобы можно было изготовить копию карточки. Наличные снимаются потом в другом месте, предпочтительно за пределами России. Преступников поймать невозможно. Их "базы" находятся чаще всего в местах лишения свободы, они защищены от доступа и фактически находятся под защитой государства, передает Айххольц.

Россияне, разбирающиеся в местной банковской инфраструктуре, редко попадаются на такие трюки. "В качестве клиентов преступники наметили себе футбольных болельщиков из других стран. Фальшивые банкоматы услужливо предлагают текст на английском, чтобы посетитель не мучился с кириллицей", - пишет автор.

Чемпионат мира пройдет в нескольких городах. "У мафии дел невпроворот. Однако она не страшится никакой работы", - отмечает журналист.

Фальшивые банкоматы уже были обнаружены в аэропортах Шереметьево, Домодедово, в крупных супермаркетах и даже в торговом центре "Охотный ряд" - совсем рядом с Кремлем.

Руководитель направления аудита защищенности финансовых организаций компании Digital Security Андрей Гайко рекомендует болельщикам пользоваться только банкоматами, расположенными в отделениях банков. "Однако как можно проинформировать об этом всех без исключения гостей чемпионата и добиться того, чтобы они прислушались к совету?" - заканчивает риторическим вопросом журналист.