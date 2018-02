1 февраля 2018 г. Эми Найт | The Daily Beast Что делал на прошлой неделе в Вашингтоне глава российской разведки? Вероятно, снова использовал в игре администрацию Трампа "Российская сторона, очевидно, хотела, чтобы весь мир узнал: глава ее Службы внешней разведки (СВР), которая была непосредственно замешана в попытках Москвы подорвать американские демократические процессы, на прошлой неделе нанес не очень секретный визит в окрестности Вашингтона, для встреч с официальными лицами из администрации Трампа", - пишет журналистка The Daily Beast Эми Найт. "То, что данный человек - Сергей Нарышкин - является конкретным объектом санкций США, по-видимому, не помешало его визиту", - говорится в статье. "По-видимому, Кремль также не волновался из-за того, что это откровение поставит администрацию Трампа в неловкое положение", - пишет издание, поясняя: визит Нарышкина в США состоялся в период, когда администрация США должна была составлять "список олигархов и должностных лиц, близких к президенту Путину, которые могут подвергнуться новым или дополнительным санкциям". В этот список, обнародованный 29 января, Нарышкин тоже попал. "Главной темой разговоров Нарышкина с его коллегами якобы была борьба с терроризмом. Но если в этом состояла единственная цель встреч, зачем вообще объявлять, что они состоялись?" - гадает издание. И отвечает: "В сфере разведки есть известная схема: просьба о тайном сотрудничестве, которое затем намеренно предается огласке, либо в отместку за что-то, либо с целью ослабить партнера по отношениям, которые уже имели манипулятивный характер. Мы не можем определенно утверждать, что именно это происходило с визитом Нарышкина, но хроника событий и контактов, которая всплыла на данный момент, безусловно, наводит на мысль, что какая-то подобная игра ведется". "Не так давно Нарышкин признал: "Ввиду того факта, что я нахожусь в печально известных санкционных списках, есть определенные ограничения на посещение стран НАТО". Но затем он сказал: "Это правило не лишено исключений". По-видимому, руководители разведки администрации Трампа сделали именно такое исключение с государственной целью борьбы против терроризма (таков один из часто повторяемых Трампом резонов для потепления в отношениях с Путиным). Но Россия - далеко не идеальный партнер по этому ключевому вопросу, если учесть, что у нее ужасный послужной список при решении своей проблемы терроризма, а также имеются хорошо обоснованные утверждения о причастности России к определенным крупным террористическим инцидентам", - пишет издание. По мнению автора, президент Путин вначале, казалось, сердился из-за публикации списка чиновников и олигархов, составленного Министерством финансов США. "Мы готовы были предпринять ответные шаги, причем серьезные, которые скатили бы наши отношения к нулю", - сказал он, но затем добавил: "Но мы воздержимся пока от этих шагов". Издание полагает: "Столь нехарактерная сдержанность со стороны Путина может объясняться тем фактом, что в долгожданном списке россиян даже не упоминаются санкции (правда, есть засекреченный список, в котором они могут упоминаться), а сам список так широк, что кажется скорее бессмысленным жестом, чем попыткой остеречь Россию от враждебных действий. Кроме того, в понедельник Белый дом объявил, что не намерен налагать на Россию дополнительные санкции, так как уже наложенные - достаточный инструмент сдерживания. И, конечно, как показал случай Нарышкина, даже эти санкции не соблюдаются администрацией Трампа". По утверждению издания, Путин и его кремлевские коллеги давно знают, что Трамп настроен против санкций в отношении России. Автор заключает: "Когда от ФБР и расследований Конгресса поступит больше доказательств касательно возможного сговора между лагерем Трампа и россиянами, мы, возможно, узнаем, почему президент Трамп так упорно сопротивляется санкциям в отношении России. Но пока мы можем только гадать, что мог предложить ему Кремль взамен на его услуги путинскому режиму - и какое послание привез из Москвы (если привез) Сергей Нарышкин". Источник: The Daily Beast