Экскурсантов обяжут поворачиваться спиной к окнам в амстердамском "квартале красных фонарей"

Мэрия Амстердама ввела правила для экскурсий по "кварталу красных фонарей" - одной из главных туристических достопримечательностей Амстердама, сообщает корреспондент El Pais Исабель Феррер.

Когда туристы остановятся, чтобы выслушать объяснения гида, им придется стоять спиной к окнам заведений, где практикуется проституция, поясняет автор. "Идея в том, чтобы они проявляли уважение и не глазели на женщин постоянно. Туристам также запретят фотографировать и кричать, обращаясь к женщинам. Новые нормы, о которых было объявлено в среду, призваны уменьшить "пешеходные заторы" в районе и предотвратить запугивание секс-работниц прохожими", - говорится в статье.

Квартал, который официально называется "Де Валлен", посещает с групповыми экскурсиями примерно 31 тыс. туристов в неделю. "Мэрия хочет, чтобы жители и туристы могли как-то сосуществовать. На деле эти нормы, которые вступят в силу в апреле, подкрепляют добровольный пакт, который заключили между собой сами гиды в 2017 году", - пишет журналистка. "Уже тогда говорилось, что, когда группа останавливается перед женщинами, чтобы послушать экскурсовода, нужно стоять к ним спиной. Смотреть, конечно, не возбраняется: это волен делать всякий. Это не закон, а норма. Но мы хотим, чтобы люди вели себя уважительно и не смотрели пристально или слишком долго", - отметила представитель мэрии Вера Аль. Власти перешли к действиям, обнаружив, что соглашение подписали лишь 40% гидов.

Вот еще несколько новых правил: группа не должна превышать 20 человек, гид будет обязан приобрести лицензию (100 евро за полтора года). Гидов-нелегалов будут штрафовать, а после трех взысканий - отбирать лицензию. Чтобы не затруднять движение, экскурсионные группы не смогут надолго задерживаться на мостах или у коммерческих заведений в часы их работы.