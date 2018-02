1 февраля 2018 г. Кэтрин Хилле | Financial Times Москва ищет политический выход из сирийского болота "Россия торопится заключить политическое соглашение, после того как ее военное вмешательство переменило ход войны в пользу президента Сирии Башара Асада и сделало Москву самым важным иностранным игроком в стране", - комментирует корреспондент Financial Times Кэтрин Хилле прошедшие в Сочи переговоры по Сирии. По ее словам, переговоры, которым основная сирийская оппозиция объявила бойкот, подчеркнули стоящие перед Кремлем проблемы. "В сентябре 2015 года Путин ввязался в сирийский конфликт с военной кампанией, пообещав, что она будет быстрой и решительной. Почти два с половиной года спустя он в еще более глубоком болоте", - отмечает автор статьи. "Асад стал более напористым и труднее поддается контролю, в то время как столкновения продолжаются, а западные правительства обвиняют Москву в содействии кровопролитию", - пишет Хилле. Путин объявил миссию оконченной, но с тех пор российская авиабаза Хмеймим как минимум дважды подвергалась нападению, отмечается в статье. Режим Асада при поддержке российской авиации бомбил повстанцев, и в провинции Идлиб за месяц убиты более 190 человек. Между тем и Турция начала наступление против курдских ополченцев в Африне. "Неразбериха подпортила успехи Москвы в извлечении выгод из сирийского конфликта для укрепления своего влияния на Ближнем Востоке - регионе, где традиционно доминировали США, - комментирует Хилле. - Даже советники Кремля признают, что сирийская роль России омрачена неприятностями наподобие тех, с которыми столкнулись США после вторжения в Ирак и Афганистан". "В российском обществе есть реальный страх второго Афганистана", - сказал Financial Times Василий Кузнецов, глава Центра арабских и исламских исследований в Институте востоковедения РАН. Проблемы России были на виду в Сочи, отмечает Financial Times: "За минуты до финального заявления лидеры сирийской оппозиции раскритиковали результат как разработанный специально для Асада и настойчиво утверждали, что он не имеет значения". Однако российские чиновники заявляют, что дипломатию Москвы рано списывать со счетов. "Это просто неправда, что мы считали себя в силах наладить все в течение нескольких месяцев, - сказал изданию высокопоставленный сотрудник внешнеполитического ведомства. - Некоторые из наших военных чиновников думали, что мы бы быстро все устроили, если бы сделали так, как они считают. Но мы понимаем, что только продуманный подход, под руководством дипломатии, может достичь долгосрочного урегулирования". По мнению российских аналитиков, стремление Путина ускорить переговоры - отчасти "шоу для внутреннего потребления". "Объявление победы было призвано создать впечатление успеха в преддверии предстоящих президентских выборов, - сказал эксперт РСМД Григорий Лукьянов. - Сюжет, предлагаемый российской общественности, заключается не в том, что мы сторона конфликта, а в том, что Сирия - поле боя глобальной геополитики и что Россия одержала победу там, где США потерпели неудачу". Эксперт по Ближнему Востоку Виталий Наумкин, советник посланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, настаивает на том, что Москва готова к длительной игре. Сотрудник внешнеполитического ведомства в беседе с Financial Times, однако, высказался настороженно: "В Сирии, возможно, мы находимся в самом начале длинного пути". Источник: Financial Times