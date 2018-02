1 февраля 2018 г. Марк Беннетс | The Guardian Россияне стали считать включение в список Forbes "токсичным" Теперь состоятельные россияне считают включение в список богатейших людей мира по версии Forbes скорее опасностью, чем причиной похвастаться своим истинным положением, заявил журнал после того, как Министерство финансов США использовало его для составления собственного "позорного" списка связанных с Кремлем олигархов, пишет корреспондент The Guardian Марк Беннетс. Газета РБК сообщила в среду, что бизнесмены, включенные в "путинский список", потеряли, в общей сложности, 1,06 млрд долларов за 24 часа после его публикации. Крупнейшие потери, по сообщениям, понес Вагит Алекперов, владелец "Лукойла", утративший 226 млн долларов, передает The Guardian. Состояние Алекперова, по оценкам Forbes, составляет более 14 млрд долларов. Роман Абрамович потерял 60 млн долларов от своего совокупного состояния в 9 млрд долларов, по сведениям РБК. "Список Forbes из рейтинга тщеславия превращается в рейтинг токсичности", - написал шеф-редактор Forbes Russia Николай Мазурин. По данным РБК, невозможно точно доказать, как американский список сказался на богатых россиянах: например, состояние Алишера Усманова возросло на 16 млн долларов после его публикации, говорится в статье. Источник: The Guardian