Турция может попасть под санкции США за закупки "С-400"

То, что США начали применять на практике закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), "означает серьезные неприятности для американо-турецких отношений, которые и так стали напряженными", пишет обозреватель турецкой газеты Hürriyet Daily News Барчин Йинанч. По мнению автора, CAATSA призван "наказывать правительства стран, приобретающих у Москвы военную технику". На недавнем брифинге Госдепартамент США заявил, что предпринял дипломатические демарши в отношении "стран, где, как мы думали, могла быть потенциальная деятельность, подпадающая под санкции: им были разъяснены последствия, мы подталкивали их к отказу от потенциальных сделок, которые могут идти вразрез [с законом]".

Журналист комментирует: "Турция, которая по-прежнему намерена приобрести российские ракетные комплексы "С-400", определенно входила в число союзников, проинформированных и предупрежденных о потенциальных последствиях такой закупки".

Турецкие чиновники, чтобы избежать санкций, говорят, что Турция может закупить у США комплексы Patriot. Как замечает автор, Трампа вряд ли сильно интересует проблема функциональной совместимости российских ПВО с техникой НАТО. Он не в восторге от НАТО, зато идея поставок Patriot может показаться ему привлекательной.

Но, даже если Трамп лично будет против санкций в отношении Турции, Конгресс США, который относится к Турции враждебно, возьмет над ним верх, предостерегает автор.

"На брифинге в Вашингтоне представитель Госдепартамента сказал, что 29 января было не крайним сроком введения санкций, а в действительности датой их старта. Если Турция осуществит свое решение закупить "С-400", то 29 января начнется отсчет до введения санкций США в отношении Турции", - прогнозирует Йинанч.