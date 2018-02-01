"Владимир Путин переименовал полк российских ВВС в честь эстонской столицы, что руководство бывшей советской республики, скорее всего, сочтет провокацией", - сообщает Independent.

В президентском указе говорится, что 23-й истребительный авиационный полк теперь будет носить название "Таллинского".

Целью переименования полка было повысить дух "верности воинскому долгу" и "сохранить славные воинские исторические традиции", говорится в указе.

"Россию беспокоит, что ее влияние в государствах Прибалтики все слабеет, а НАТО и ЕС одновременно расширяются на восток", - считает Дерек Авэрр, специалист по российской внешней политике в Университете Бирмингема.

По его словам, переименование авиационного полка в честь Таллина, бывшего стратегического аванпоста Советского Союза, характерно для использования Москвой "политических нарративов" для осуществления влияния в бывших советских республиках.

Эксперт полагает, что в последнее время Россия все чаще обращается к своему прошлому. "Много говорится о том, как Россия спасла Украину и Восточную Европу, сбросив ярмо нацизма во времена Второй мировой войны, и они на самом деле обращаются к былой исторической славе, особенно в советский период", - говорит он.