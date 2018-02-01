Закон CAATSA заработал: "кремлевский список" лишь начало

"Путинский список" Минфина США должен был обличить "конкретных одиозных и коррумпированных деятелей" в России, но стал всеохватным, критикуют СМИ. Россияне вздохнули с облегчением, но не отменили вариант с ответными мерами через Иран и Северную Корею. 29 января не крайний срок введения санкций по этому закону, а дата их старта, дал понять Госдеп. Турция уже опасается закупать у Москвы "С-400".

Шведский экономист, сотрудник Атлантического совета Андерс Ослунд в статье для Politico комментирует публикацию Министерством финансов США так называемого "кремлевского списка".

"Закон о противодействии противникам Америки путем санкций" (CAATSA) требует, чтобы глава Минфина по согласованию с директором Национальной разведки и госсекретарем представил отчет, идентифицирующий "самых значительных высокопоставленных внешнеполитических деятелей и олигархов в России". "Очевидная цель этого документа заключалась в том, чтобы выявить тех, кто сколотил состояние благодаря незаконным контактам с Кремлем", - пишет автор.

Государственные ведомства добросовестно выполнили работу согласно этим установкам. Однако "некто наверху" забраковал всю работу экспертов. По предположению Ослунда, это мог сделать кто-то из Госдепа, Минфина или Белого дома. "Вместо того чтобы использовать проверенный и тщательно выверенный список, этот неизвестный высокопоставленный политический деятель просто внес имена верхушки российской президентской администрации и правительства плюс 96 российских миллиардеров из списка Forbes", - пишет эксперт.

Список должен был обличить "конкретных одиозных и коррумпированных деятелей". "Упомянув более 200 человек, правительство США достигло противоположного эффекта", - считает автор, отмечая, что в список вошли и критики Кремля.

"Глава Минфина нанес огромный ущерб, поставив подпись под этим списком, - пишет Ослунд. - Он высмеял санкции США в отношении России и сделал закон CAATSA неэффективным. Ответственность несет министр Стив Мнучин единолично".

Теперь состоятельные россияне считают включение в список богатейших людей мира по версии Forbes скорее опасностью, чем причиной похвастаться, заявил журнал после того, как Минфин США использовал его для составления собственного "позорного" списка связанных с Кремлем олигархов, пишет корреспондент The Guardian.

Газета РБК сообщила в среду, что бизнесмены, включенные в "путинский список", потеряли, в общей сложности, 1,06 млрд долларов за 24 часа после его публикации.

Крупнейшие потери, по сообщениям, понес Вагит Алекперов, владелец "Лукойла", утративший 226 млн долларов (по оценкам Forbes, его состояние - более 14 млрд долларов). Роман Абрамович потерял 60 млн долларов из своих 9 млрд, по сведениям РБК.

"Список Forbes из рейтинга тщеславия превращается в рейтинг токсичности", - написал шеф-редактор Forbes Russia Николай Мазурин.

"Москва ждала этого доклада несколько месяцев", - пишет в The Atlantic журналистка Юлия Йоффе, подразумевая "кремлевский доклад", поданный в Конгресс администрацией Трампа и призванный служить основой для потенциального нового пакета санкций США.

"Кремль размышлял, какие ответные меры принять. По словам источника, близкого к МИД РФ, официальные лица обсуждали идеи накрыть Иран российским "военным зонтиком" и увеличить военную помощь Северной Корее", - говорится в статье.

Для составления списка могущественных россиян администрация Трампа привлекла экс-чиновника Дэниэла Фрида и экономиста Андерса Ослунда. Йоффе передает слова Фрида: "Вам не нужен длинный список, чтобы продемонстрировать людям в Москве, что в их же собственных интересах лучше не входить в этот ближний круг и не пакостить Соединенным Штатам". Йоффе отмечает: "По словам Фрида и еще трех источников, осведомленных об эволюции "кремлевского доклада", ожидалось, что рекомендации Фрида и Ослунда выльются в серьезный и узконаправленный список имен".

Но в итоге список оказался "компиляцией", и его широта делает его бессмысленным.

"Трудно вообразить развязку, которая могла бы разочаровать еще сильнее, или еще более неясную и контрпродуктивную развязку", - комментирует Йоффе.

Россияне, по-видимому, разделяют мнение Ослунда, говорится далее. "В правительстве все выражают облегчение, - сказал источник, близкий к МИД РФ. - Люди по-настоящему ценят тот факт, что Трамп занял позицию против вашингтонского истеблишмента. (...) Они это воспринимают как нечто конструктивное для отношений".

Журналистка комментирует: "Казалось, что администрация США идет к разумной политике, проводить которую ее обязал Конгресс: к применению "скальпеля" для преследования конкретных людей, которые обеспечивают возможности для противоборства Путина с США. Вместо этого она выбрала игрушечную надувную кувалду - орудие в равной мере тупое и комичное".

Демократы и республиканцы в Конгрессе возмутились. "Тем временем россияне одновременно обижались, насмехались и все же испытывали облегчение, но, по словам двух источников, близких к МИД РФ, не сняли с рассмотрения вариант с ответными мерами через Иран и Северную Корею. Трудно вообразить еще более неблагоприятную реакцию", - заключает автор.

То, что США начали применять на практике закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), "означает серьезные неприятности для американо-турецких отношений", пишет обозреватель турецкой газеты Hürriyet Daily News Барчин Йинанч. CAATSA призван "наказывать правительства стран, приобретающих у Москвы военную технику". На недавнем брифинге Госдепартамент США заявил, что предпринял дипломатические демарши в отношении "стран, где, как мы думали, могла быть потенциальная деятельность, подпадающая под санкции: им были разъяснены последствия, мы подталкивали их к отказу от потенциальных сделок, которые могут идти вразрез [с законом]".

Журналист комментирует: "Турция, которая по-прежнему намерена приобрести российские ракетные комплексы "С-400", определенно входила в число союзников, проинформированных и предупрежденных о потенциальных последствиях такой закупки".

Турецкие чиновники, чтобы избежать санкций, говорят, что Турция может закупить у США комплексы Patriot. Как замечает автор, Трампа вряд ли сильно интересует проблема функциональной совместимости российских ПВО с техникой НАТО, но идея поставок Patriot может показаться ему привлекательной.

"На брифинге в Вашингтоне представитель Госдепа сказал, что 29 января было не крайним сроком введения санкций, а в действительности датой их старта. Если Турция осуществит свое решение закупить "С-400", то 29 января начнется отсчет до введения санкций США в отношении Турции", - прогнозирует Йинанч.