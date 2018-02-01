Путин не хочет грязи во время ЧМ по футболу

Указ президента России предписывает предприятиям 11 городов, где будет проходить чемпионат мира, остановить производство на время соревнований, которые пройдут с 14 июня по 15 июля. Что касается бродячих собак и кошек, то они будут уничтожены, утверждает Le Monde Изабель Мандро.

Это касается сотен объектов, в том числе атомных электростанций, военных, химических заводов и даже агропромышленных предприятий, находящихся в сотнях километров от стадионов; их сотрудники должны быть оправлены в вынужденный отпуск. Такие меры во многом превосходят ограничения, наложенные китайскими властями во время Олимпиады-2008 в Пекине, говорится в статье.

Президентский указ (дополненный правительственным) предусматривает усиленные меры безопасности во время ЧМ, впервые в истории организованного в России: в разделе 13 документа уточняется, что во время мирового футбольного первенства и незадолго до него прекращается работа "опасных производств и организаций, в которых используются источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества". В середине января директора предприятий начали получать письмо из ФСБ, указывающее на необходимость соответствовать предъявляемым требованиям, передает журналистка.

Деловые круги пребывают в подавленном состоянии, предвидя "миллионы рублей убытков", продолжает Мандро.

В Нижнем Новгороде, где 21 июня должен состояться матч между Аргентиной и Хорватией, внимание ФСБ привлекло даже весьма далекое от города предприятие, находящееся в 400 км, пишет 25 января газета "Коммерсант", проводившая расследование в Приволжском федеральном округе, говорится в статье

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) попытался действовать на опережение, отправив 29 ноября 2017 года письмо вице-премьеру Игорю Шувалову, копия которого была передана Le Monde.

Согласно установленным нормам, "практически во всех регионах существуют "опасные" предприятия, - писал глава РСПП Александр Шохин, выражая особое беспокойство по поводу судьбы портов в Санкт-Петербурге и в Сочи, через которые идет транзитом "20% российского экспорта". "Социально-экономические последствия будут очень негативными", - предупредил он, угрожая перспективой "дефицита топлива в Московской и нескольких других областях", передает издание.

Полной остановки производства, безусловно, не планируется, однако в период проведения ЧМ российская экономика вполне может затормозиться, указывает Мандро.

"Ничто не должно испортить вечеринку, - продолжает журналистка, - даже несчастные бродячие собаки и кошки. На них устраиваются облавы, они теперь стали объектом гнусной кампании по отравлению в 11 города чемпионата, что вызывает сильное негодование у защитников животных. В письме от 25 января французский фонд "30 миллионов друзей" обратился к Владимиру Путину с просьбой прекратить эту "бойню".