Польский Сенат принял спорный закон о Холокосте

Согласно принятому Сенатом Польши в ночь со среды на четверг 1 февраля закону, каждый, кто публично приписывает "польскому народу или государству" преступления, совершенные нацистами в оккупированной Польше, должен быть наказан штрафом или лишен свободы на срок до трех лет, говорится в редакционной статье французской газеты Le Monde.

"Я надеюсь, что завершение законодательного процесса будет способствовать снижению накала эмоций", - заявил председатель польского Сената Станислав Карчевский незадолго до оперативного принятия закона об Институте национальной памяти, из-за которого возник невиданный дипломатический кризис с Израилем и его союзниками. Докладчики проекта мотивировали свою инициативу желанием бороться против злоупотребления ложным словосочетанием "польские лагеря смерти" для обозначения концлагерей, построенных нацистами во время Второй мировой войны на территории оккупированной Польши, указывают журналисты.

Тем не менее, документ вызвал сильное негодование в Израиле, где он был воспринят как попытка "переписывания истории" и "отрицания Холокоста". На этой неделе коалиция депутатов израильского парламента Кнессета даже выдвинула контрзаконопроект, который ставит на один уровень отрицание Холокоста и минимизацию роли коллаборационистов и других пособников нацистов в геноциде евреев, отмечают авторы статьи.

Пока продолжались дебаты в польском Сенате, американский Госдеп, со своей стороны, опубликовал резкое коммюнике, выражая свою "обеспокоенность" в отношении законопроекта, который может не только "подорвать свободу слова и научный обмен мнениями", но еще и "иметь последствия для стратегических интересов Польши и ее отношений с государствами, включая США и Израиль", говорится в статье.

На самом деле, несмотря на то, что польское государство не принимало участия в Холокосте, отдельные его граждане предавались таким бесчинствам, как акты о денонсации и погромы. Таким образом, по мнению критиков, законопроект имеет очень неопределенную область применения, которая может охватывать эти преступления.

Хотя президент Польши Анджей Дуда еще может воспользоваться своим вето при подписании закона, для этого потребуется снова вступить в противоречие с националистическим дискурсом правящей партии "Право и справедливость", которая использует все средства для отказа от всякого вмешательства со стороны иностранных держав, передает Le Monde.