В Иране настало время противниц хиджаба

"Иранскому режиму удалось сдержать большие демонстрации. Тем не менее, почти каждый день проходят акции молодых женщин, обнажающих свои головы в общественных местах и размахивающих хиджабами", - передает швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

Так, 27 декабря подобную акцию организовала Вида Мовахеди. Это был "тихий, но сильный протест против принудительного ношения платка в ее стране", пишет автор публикации Кристоф Вернер.

Вскоре Мовахеди арестовали. Женщине, которая в Иране появляется на улице без платка, грозит тюремное заключение сроком от 10 дней до 2 месяцев, передает издание.

В интернете появляется все больше новых видео женщин из разных городов, которые с обнаженной головой размахивают белым платком, говорится в публикации.

"Одним из самых впечатляющих видео с протестами против ношения хиджаба является видео одной пожилой женщины. Согнувшись, она с заметным трудом взбирается на бортик фонтана, чтобы размахивать белым платком", - пишет журналист.

"Растущее неповиновение "революционных женщин" явно беспокоит теократический режим", - отмечает автор. Так, генпрокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери заявил, что женщины поступают "по-детски, невежественно и под иностранным влиянием", и пообещал, что государство накажет нарушительниц закона.

"Главный вопрос заключается в том, сможет ли режим остановить феминистский бунт", - замечает автор, ведь, по словам иранской правозащитницы Эбади Ширин, борьба иранских женщин против хиджаба началась еще во время исламской революции 1979 года.

На странице My Stealthy Freedom ("Моя тайная свобода") в Facebook опубликованы уже тысячи видео и фотографий, на которых запечатлены женщины, осмелившиеся выйти на улицу без платка. "Это станет живым архивом отважных людей, которые, несмотря на угрозу тюремного заключения, осмелились выйти на улицы", - пишет автор в заключение.