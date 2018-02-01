Что может рассказать о России непристойное видео, снятое курсантами летного училища

Полуодетые студенты Ульяновского летного училища, снявшие видео с провокационными танцами под музыку клубного хита, вызвали волну возмущения среди представителей консервативных кругов, которые потребовали жесткого наказания для молодых людей. Эти угрозы, пишет швейцарская Neue Zuercher Zeitung, привели, в свою очередь, к волне солидарности.

"Откровенно гомоэротические движения и виляние задами наверняка вогнали в краску более чопорных соотечественников. Однако в наше время, когда порнография стала явлением повсеместным, а медийный мир насквозь пропитан сексуальностью, танец в исполнении молодых людей выглядит скорее безобидно", - пишет автор публикации Иво Мийнсен.

После появления видео в середине января в интернете руководство Ульяновского летного училища заявило о недопустимости подобных инцидентов, указывая, прежде всего, на то, что использование в танцах форменных фуражек было оскорблением всей российской авиации. Ректор училища сравнил видео с "панк-молебном" Pussy Riot, а губернатор области назвал его "извращением", говорится в статье.

"Подобная рефлекторная реакция не удивляет: чего еще ждать в стране, где официальная культура в последние годы полностью обратилась к идеям национализма и религиозности. Политики и бюрократы, по всей видимости, не хотели попасть под подозрение, что демонстрируют терпимость в неподходящей ситуации. Кроме того, масла в огонь возмущений подлил и гомофобный настрой, который распространен сегодня в России", - отмечает журналист.

Однако Россия, продолжает автор статьи, совсем не та обращенная к прошлому страна, как того хотят реакционеры и те, кто ностальгирует по советским временам. "Угрозы, которые посыпались в адрес студентов, привели к волне солидарности, и интернет наводнили аналогичные видео".

По всей видимости, и политики осознали, что выставили себя на посмешище - к тому же "веского слова" из Кремля, которого все ждали, так и не последовало. Провокатор и лидер крайне правых Владимир Жириновский призвал оставить парней в покое: "Они же просто танцуют!" Это мы уже этого не можем, с иронией в адрес своего поколения заметил политик.

"Популист Жириновский, похоже, точно схватил настроение в народе. По данным ВЦИОМ, (...) большинство россиян слышали о видео или даже сами смотрели его. 43% опрошенных видят в нем безобидную шутку, 35% считают, что оно свидетельствует о сомнительных моральных устоях студентов. И лишь 7% респондентов считают, что танец стал оскорблением для гражданской авиации. (...) За исключение курсантов из училища высказались лишь 10% опрошенных", - сообщает издание.