Стиву Мнучину придется объясниться

Шведский экономист, сотрудник Атлантического совета Андерс Ослунд в статье для Politico комментирует публикацию Министерством финансов США так называемого "кремлевского списка".

Ослунд напоминает, что раздел 241 принятого Конгрессом "Закона о противодействии противникам Америки путем санкций" (CAATSA) требует, чтобы глава Минфина по согласованию с директором Национальной разведки и госсекретарем представил отчет, идентифицирующий "самых значительных высокопоставленных внешнеполитических деятелей и олигархов в России". "Очевидная цель этого документа заключалась в том, чтобы выявить тех, кто сколотил состояние благодаря незаконным контактам с Кремлем", - пишет автор статьи.

Государственные ведомства добросовестно выполнили работу согласно этим установкам. "Многочисленные источники сообщали, что формировался выборочный и ограниченный список, даже если и оставались сомнения", - отмечает Ослунд.

Однако на прошлой неделе "некто наверху" забраковал всю работу экспертов. По предположению Ослунда, это мог сделать кто-то из Госдепартамента, Минфина или Белого дома. "Вместо того чтобы использовать проверенный и тщательно выверенный список, этот неизвестный высокопоставленный политический деятель просто внес имена верхушки российской президентской администрации и правительства плюс 96 российских миллиардеров из списка Forbes", - пишет эксперт.

Перечисляя последствия этого шага, Ослунд подчеркивает, что чиновник "выставил на посмешище правительственных экспертов, готовивших другой доклад". "Любой серьезный россиянин, читая опубликованный список, может разве что сделать вывод, что американская разведка настолько тупая, насколько это возможно", - комментирует он.

Во-вторых, список должен был обличить "конкретных одиозных и коррумпированных деятелей". "Упомянув более 200 человек, правительство США достигло противоположного эффекта, а именно: подвергло осмеянию как будто полуграмотных читателей кремлевской телефонной книжки и списка богачей Forbes", - считает автор статьи. Он отмечает, что в список вошли и критики Кремля.

В-третьих, раздел 241 был призван "расколоть российскую элиту и предложить известным россиянам вариант безопасного проживания на Западе", пишет Ослунд. "Вместо этого правительство США, включив в список всех самых состоятельных россиян, дало мощный импульс укреплению российской элиты вокруг Путина", - считает аналитик.

"Глава Минфина нанес огромный ущерб, поставив подпись под этим списком. Кто теперь поверит каким бы то ни было сведениям, исходящим от Минфина США? - пишет Ослунд. - Он высмеял санкции США в отношении России и сделал закон CAATSA неэффективным. Поскольку Минфин опубликовал этот список, ответственность несет министр Стив Мнучин единолично. Почему он сделал то, что Путину может пойти только на пользу?"