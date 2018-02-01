Что ты думаешь насчет Крыма?

Требований о "перезагрузке" российско-германских отношений становится в Германии все больше. О том, почему Ангеле Меркель с трудом дается эта тема и как можно прийти к новому взаимопониманию, пишет Грегор Майнтц на страницах Rheinische Post.

Когда в 2015 году бывший премьер-министр федеральной земли Бранденбург Маттиас Платцек хотел "задним числом урегулировать аннексию Крыма в соответствии с международным правом", канцлеру Ангеле Меркель легко удалось сдержать количество симпатизирующих Путину людей и не дать призывам к отмене антироссийских санкций стать громкими. Однако три года спустя политика Германии в отношении России, кажется, распадается на части, пишет автор.

Так, призывы к "перезагрузке" российско-германских отношений звучат теперь не только от политиков, но и от актера и режиссера Тиля Швайгера и президента ФК "Бавария" Ули Хенесса, заявившего недавно о том, что он не считает, что "во всей этой истории с Крымом виноваты только русские", передает издание.

"Меркель, вероятно, последний политик, который игнорирует прагматические решения", - пишет автор. Она давно отказалась от намерения урегулировать послевоенную ситуацию в Сирии исключительно без участия асадовского режима. Ведь после российской интервенции в Сирию Асад расширил свои позиции. (...) Однако в вопросе Крыма Меркель менее податлива. Сирия - это мировая политика. А Крым Меркель воспринимает лично. Все поколение ГДР имеет внутреннюю убежденность в том, чтобы после падения "железного занавеса" в Европе никогда больше не допустить ситуации, когда право сильных придет на смену силе права", - полагает журналист.

При этом продвижение Путина в Крым и на Восточную Украину явно связано с его стремлением отвлечь внимание от современной немощи России, напоминая о былой мощи Советского Союза. Для Меркель возвращение в прошлое исключено, считает автор.

При этом Ули Хенесс не одинок в своем мнении: 95% немцев считают важным или очень важным сближение России и ЕС, отмечается в публикации.

"Кроме того, в действительности ситуация получила дальнейшее развитие. Членство Украины в НАТО больше невозможно, потому что Путин на долгое время создал в регионе неразрешенный территориальный конфликт. С учетом этого действительно можно было бы прийти к новой схеме отношений - не сдавая при этом принципиальных позиций", - рассуждает автор.

"К тому же открыто окно возможностей. Операция Путина в Крыму в 2014 году испортила Путину Олимпийские игры в Сочи. Теперь он хочет блестяще провести Чемпионат мира по футболу. Это, вероятно, должно иметь для него и некоторую политическую ценность", - пишет автор в заключение.