Борис Титов не хочет быть президентом, но все же бросает вызов Путину

"Борис Титов баллотируется в президенты России, но охотно отговаривает за него голосовать", - передает Фредди Грэй в Spectator. "Не могу назвать себя хорошим политиком, - сказал Титов журналисту за завтраком в отеле Lanesborough в Найтсбридже. - Президенту надо быть мудрым, большим политиком, как Тэтчер, Дэн Сяопин, Ли Куан Ю. России нужен жесткий политик в президентском кресле, и я не такой человек".

"Титов знает, что 18 марта Владимир Путин, самый жесткий политик нашего периода, будет переизбран российским верховным главнокомандующим", - указывает Грэй. "Все понимают это, - сказал Титов. - Мы не глупые. У меня есть здравый смысл".

"Это вызывает вопрос: зачем тогда участвовать в выборах? В качестве ответа Титов начинает говорить о "Докторе Хаусе", американском медицинском сериале с Хью Лори в главной роли", - говорится в статье. "Знаете же его, этого британского актера, да? - говорит Титов. - В одной из серий Хаус ставит диагноз американскому политику и говорит ему: "Почему вы боретесь? Почему вы идете на выборы, в которых никогда не победите?" И этот парень дает очень хороший ответ: "Если бы я не боролся, политика нашего государства была бы совершенно другой". "То есть Титов продвигает не себя, а платформу своей "Партии роста" - "Новая экономика для России", - поясняет Грэй.

"Главная цель нашего участия в этой кампании - использовать Путина, - говорит Титов, - потому что мы знаем, что, если страна не пойдет по определенному пути, нашему пути, мы в России столкнемся с огромными рисками - не только экономическими, но и политическими, и социальными". "Он не станет нападать на наследие Путина, но будет "критиковать нынешние экономические предложения в России", - передает журналист.

"Российские скептики, или путинофобы, ответили бы, что Титов - марионетка. Он не Алексей Навальный - откровенный критик правительства, которого арестовали в прошлые выходные, когда он принимал участие в демонстрации за бойкот выборов. Титов, наоборот, работает на Путина. Он служит омбудсменом правительства по бизнесу и допускает, что может продолжить работу в этой роли и после выборов. Говорят, что Титова включили в бюллетень, только чтобы создать видимость плюралистической демократии в России. Путин не хочет, чтобы выборы выглядели подложными. Если сказать об этом Титову, он улыбнется и объяснит вам, что вы не понимаете Россию", - говорится в статье.

"Хотя Навальный и вызывает восторг у международной прессы, по словам Титова, он периферийная фигура внутри России", - передает автор. "Эти люди - левые либералы. Они хотят всех перемен прямо сейчас. Это не те люди, которых хочет Россия. Мы - правые либералы. Британцы назвали бы нас консерваторами. Мы верим в постепенные изменения", - сказал Титов.