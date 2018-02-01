Коричневая тень над австрийской политикой

Скандал вокруг одного из студенческих братств Австрии в связи с пропагандой нацистских песен набирает обороты. В водоворот оказался втянут очередной политик из Австрийской партии свободы (АПС), не удается остаться в стороне и Социал-демократической партии Австрии (СДПА), пишет корреспондент Sueddeutsche Zeitung Петер Мюнх.

"Тесно связанная со студенческим братством Wiener Neustadt АПС, входящая в правящую коалицию, находится под давлением, - говорится в статье. - В скандал оказываются втянутыми и социал-демократы, чей коллега по партии, согласно новым расследованиям, иллюстрировал издевательские пассажи о Холокосте из песенника". (Речь идет о публикации в соцсетях отрывков из песенника братства с расовыми и антисемитскими пассажами. - Прим. ред.).

Как заявил в среду австрийский канцлер Себастьян Курц, братство Wiener Neustadt должно быть распущено. Он поручил главе МВД Херберту Киклю (АПС) возбудить уголовное дело и начать процесс роспуска студенческой организации из-за подозрений в нарушении закона о запрете пропаганды идей национал- социализма, передает Мюнх.

"В центре скандала стоит политик от АПС Удо Ландбауэр, деятель регионального отделения партии из Нижней Австрии и вице-председатель студенческого братства. Канцлер Курц поддерживает своего коллегу из Австрийской народной партии (АНП) из Нижней Австрии Йоханну Микль-Ляйтнер, которая исключила любую форму сотрудничества с Ландбауэром. При этом председатель АПС Хайнц-Кристиан Штрахе не видит причин исключать Ландбауэра из партии, поскольку ему, как он говорит, не было известно о содержании песен", - пишет журналист.

О том, что нынешний скандал ставит правящую партию АПС в неудобное положение, свидетельствует, по мнению автора, тот факт, что Штрахе заявил о намерении созвать "комиссию историков", которая должна будет заняться изучением прошлого и настоящего самой партии, а также истории упомянутого братства.

Следует, например, заняться делом представителя АПС Эльмара Подгоршека, который с 2015 года занимает в земельном правительстве Верхней Австрии пост министра по делам безопасности. "Он состоит в рядах другого студенческого братства. По данным Комитета Маутхаузена (объединяющего выживших узников одноименного нацистского концлагеря), это братство в своем памятном издании за 2000 год почтило фотографией память штурмбаннфюрера СС Фридриха Кранибиттера, ответственного за массовые убийства", - сообщает журналист.

Кроме того, в прошлом Подгоршек выступал вместе с неонацистами в городе Браунау, где родился Гитлер, добавляет автор.

"Теперь с темными пятнами в биографии своих членов приходит сталкиваться и СДПА. Член партии из регионального отделения Нижней Австрии, которого уличили в том, что он иллюстрировал песенник братства Wiener Neustadt, был тут же исключен из партии", - пишет журналист.

Кроме того, СДПА исключила еще одного функционера из Нижней Австрии: член совета общины был задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями. В его доме следователи обнаружили целый склад нацистской униформы, флагов, а также оружия, ручных гранат и кортиков, говорится в статье.