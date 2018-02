1 февраля 2018 г. Юлия Йоффе | The Atlantic Как не разрабатывать санкции против России "Москва ждала этого доклада несколько месяцев, и ее обуревали смешанные чувства: страх и праведный гнев, который вскипал в качестве превентивной реакции", - пишет в The Atlantic журналистка Юлия Йоффе, подразумевая "кремлевский доклад", поданный в Конгресс администрацией Трампа и призванный служить основой для потенциального нового пакета санкций США в отношении России. "Кремль размышлял, какие ответные меры принять. По словам источника, близкого к МИД РФ, официальные лица обсуждали идеи накрыть Иран российским "военным зонтиком" и увеличить военную помощь Северной Корее", - говорится в статье. Для составления списка могущественных россиян администрация Трампа привлекла экс-чиновника Дэниэла Фрида и экономиста Андерса Ослунда. Йоффе сообщает: "Как сказал мне Фрид вскоре после наступления нового года, задача состояла в том, чтобы преследовать "посредников между преступным миром и законом, связных, людей, которые были частью неформальной системы власти. (...) Вам не нужен длинный список, чтобы продемонстрировать людям в Москве, что в их же собственных интересах лучше не входить в этот ближний круг и не пакостить Соединенным Штатам". Йоффе отмечает: "По словам Фрида и еще трех источников, осведомленных об эволюции "кремлевского доклада", ожидалось, что рекомендации Фрида и Ослунда выльются в серьезный и узконаправленный список имен". Но в итоге список оказался "компиляцией, в которую без разбора включены все российские миллиардеры, а также все высокопоставленные кремлевские чиновники и министры, кроме самого Путина", - пишет Йоффе. По ее мнению, широта списка делает его бессмысленным. "Трудно вообразить развязку, которая могла бы разочаровать еще сильнее, или еще более неясную и контрпродуктивную развязку", - комментирует Йоффе. "В последнюю минуту кто-то наверху, - возмущался Ослунд в статье на сайте Atlantic Council, - никто пока не знает, кто именно, - отклонил работу экспертов и вместо этого записал имена высших должностных лиц в администрации президента России и правительства плюс 96 российских миллиардеров из списка Forbes". Йоффе отмечает, что россияне, по-видимому, разделяют мнение Ослунда. Фрид негодует. "Этот список - фактически ксерокопия списка "российских богачей" из Forbes, - сказал он журналистке. - Он упускает из виду векторы близости к Путину и коррупции, а в том-то и состояла задача". По словам Фрида, существует более узконаправленная, засекреченная версия, и она "возможно, серьезна". "Но опубликованный список несерьезен", - заявил он. Возвращаясь к реакции россиян, Йоффе замечает, что в целом негодование умеренное. "В правительстве все выражают облегчение, - говорит источник, близкий к МИД РФ. - Люди по-настоящему ценят тот факт, что Трамп занял позицию против вашингтонского истеблишмента. (...) Они это воспринимают как нечто конструктивное для отношений". Журналистка заключает, что список вызвал в России "именно ту реакцию, которой вы не хотите, когда говорите о возможных санкциях: чувство облегчения, насмешки и презрение". По мнению Йоффе, казалось, что администрация США идет "к разумной политике, проводить которую ее обязал Конгресс: к применению "скальпеля" для преследования конкретных людей, которые обеспечивают возможности для противоборства Путина с США. Вместо этого она выбрала игрушечную надувную кувалду - орудие в равной мере тупое и комичное". "Демократы и республиканцы в Конгрессе возмутились", - говорится в статье. "Тем временем россияне одновременно обижались, насмехались и все же испытывали облегчение, но, по словам двух источников, близких к МИД РФ, не сняли с рассмотрения вариант с ответными мерами через Иран и Северную Корею. Трудно вообразить еще более неблагоприятную реакцию", - заключает автор. Источник: The Atlantic