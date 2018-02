1 февраля 2018 г. Майкл Эванс | The Times США выбирают, кто из генералов будет разрабатывать планы войны с Россией и Китаем "Пентагон назначит военачальника, чтобы координировать вооруженное формирование, способное победить Россию или Китай в конвенциональной войне, - сообщает Майкл Эванс в The Times. - Планы по созданию подразделения, которое должно быть пригодно для ведения боевых действий в воздухе, на море и на суше, - свидетельство того, что в национальной стратегии, сориентированной, главным образом, на борьбу с терроризмом и повстанческими движениями, на первое место выходит сопротивление прежним врагам США по холодной войне". По словам генерала Пола Сельвы, вице-председателя Объединенного комитета начальников штабов, Россия и Китай представляют собой разные типы угроз, и это требует разработки отдельных планов боевых действий. "Любая схватка с Китаем будет преимущественно морской и воздушной", - пояснил он журналистам, специализирующимся на оборонной тематике, в Вашингтоне. Армия и морпехи в этом случае будут "поддерживающими элементами", полагает генерал. Переходя к России, он сказал: "Война с Россией подразумевала бы в основном воздушные и наземные боевые действия, хотя военно-морским силам пришлось бы пробиться через северную часть Атлантического океана, чтобы доставить в Европу войска и оружие". В последние годы США тратили триллионы долларов на борьбу с "Аль-Каидой"*, ИГИЛ* и "Талибаном"*, а Россия и Китай неуклонно модернизировали свои вооруженные силы, чтобы доминировать над соседними регионами и оказывать глобальное давление, указал военачальник. В качестве доказательства генерал Сельва указал на аннексию Россией Крыма и поддержку вооруженных сепаратистов на востоке Украины, а также на строительство Китаем искусственных островов в Южно-Китайском море, передает корреспондент. *"Аль-Каида", "Исламское государство" (ИГИЛ), "Талибан" - террористические организации, запрещенные в РФ. Источник: The Times