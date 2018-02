1 февраля 2018 г. Шейн Харрис | The Washington Post Руководство российской разведки встретилось в Вашингтоне с директором ЦРУ, чтобы обсудить борьбу с терроризмом "Два высокопоставленных руководителя российских разведслужб на прошлой неделе совершили поездку в Вашингтон, чтобы обсудить борьбу с терроризмом с директором ЦРУ Майком Помпео. Однако необычный визит также вызвал обеспокоенность у некоторых американских чиновников, что Москва может интерпретировать эту встречу как знак того, что администрация Трампа готова переступить через проблему вмешательства в выборы, как говорят бывшие и настоящие сотрудники разведки США", - пишет The Washington Post. Помпео встретился с главой СВР Сергеем Нарышкиным и директором ФСБ Александром Бортниковым. Глава ГРУ также приехал в Вашингтон, хотя неясно, встретился ли он с Помпео, уточняет издание. Высокопоставленный сотрудник американский разведки, находящийся в Москве, также был отозван в Вашингтон на встречу с главой ЦРУ, заявил ознакомленный источник, говоривший на условиях анонимности. "Настоящие и бывшие сотрудники разведки США говорят, что они не могут вспомнить, когда в Вашингтон приезжало сразу так много руководителей российского аппарата разведки и безопасности и встречалось с высшим американским чиновником. Их беспокоит то, что Кремль может решить, что США готовы простить России ее действия и не решатся активно предотвратить будущее вмешательство", - отмечает издание. В описании встречи, переданном сотрудникам американской разведки, Россию называют партнером, готовым работать с США, и там говорится, что обеим странам следует искать пути к сотрудничеству по вопросам борьбы с терроризмом. Сейчас существует раскол среди оперативных элементов разведывательного сообщества США, которые хотят принять активные меры к наказанию и сдерживанию того, что они считают растущей угрозой со стороны России, и Белым домом, который ищет пути восстановления американо-российских отношений, по словам бывших и настоящих чиновников США. Также на этой неделе Помпео предупредил, что Россия все еще представляет угрозу для американских выборов, напоминает издание. Один американский чиновник сказал, что жесткие публичные заявления директора, как представляется, противоречат некоторым частным сигналам, которые получает агентство, о поиске путей сотрудничества с Россией. Источник: The Washington Post