1 февраля 2018 г. Владимир Кара-Мурза | The Washington Post Западные лидеры не должны признавать российские подложные выборы Российский общественный деятель и публицист Владимир Кара-Мурза напоминает в The Washington Post, что в последний раз Россия провела выборы в соответствии с требованиями ОБСЕ 26 марта 2000 года, а начиная с выборов в Думу в декабре 2003 года ни одно голосование в стране не соответствовало базовым критериям этой организации. "Самым неодобрительным был вердикт, вынесенный после выборов 2012 года, официально вернувших Путина в Кремль, - пишет Кара-Мурза. - Наблюдатели от ОБСЕ пришли к заключению, что "не было реальной конкуренции, а злоупотребление правительственными ресурсами гарантировало победителя выборов вне всякого сомнения". "Годами отношение западных демократий к российским выборам следовало поразительно двуличной модели, - продолжает автор. - После того как наблюдатели от ОБСЕ заключали, что выборы были несправедливы, лидеры этих самых стран - демократически избранные президенты и премьер-министры - звонили Владимиру Путину, чтобы его поздравить. Фактически - с удачной кражей". "Пока неизвестно, к каким заключениям наблюдатели от ОБСЕ придут в марте, однако определяющий аспект российских выборов 2018 года - отсутствие подлинной конкуренции - уже хорошо известен. Наблюдательная миссия ОБСЕ, отслеживающая подготовительную стадию выборов, сообщает, что Алексея Навального - сильнейшего из выживших противников Путина - не включили в бюллетень на основании признания его виновным по обвинению, которое, по мнению Европейского суда по правам человека, "надуманно и несправедливо", - говорится в статье. "На этот раз западным лидерам не следует спешить поздравить "победителя", удостаивая международной печати одобрения еще одну насмешку над демократическим процессом, - пишет Кара-Мурза. - В XXI веке для главы государства-члена ОБСЕ должна быть приемлема только одна форма легитимности - основанная на свободных и справедливых выборах. Подтверждение этого - самое меньшее, чего можно ожидать от стран, которые гордятся своим демократическим правлением и верховенством закона". Источник: The Washington Post